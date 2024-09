Peníze zničené povodní ČNB vymění. Je třeba dodržet několik pravidel

Česká národní banka avizuje, že nahradí i nestandardně povodněmi poškozené mince a bankovky. Přečtěte si, co musíte ale udělat, aby vám poničené peníze vyměnili.

Mince a bankovky, které poškodila povodeň nebo bahno při záplavách, můžete sice vyměnit jako jiné poškozené peníze přímo v České národní bance (ČNB), měli byste je ale speciálně očistit. ČNB aktuálně k tomu vydala instrukce.

Pro rychlou a bezproblémovou výměnu záplavami poškozených peněz ČNB požaduje, aby lidé poškozené peníze očistili a suché odeslali nebo předali na některém ze sedmi zastoupení centrální banky. Bankovky a mince je podle doporučovaného postupu potřeba omýt v roztoku dezinfekčního prostředku jako je například Savo (a to v poměru 1 díl dezinfekčního prostředku na 20 dílů vody), následně vše omýt čistou vodou a osušit.

„Povodní poškozené peníze je nutno co nejdříve rozložit a usušit. Dále doporučujeme neuchovávat zvlhlé nebo mokré bankovky v balíčcích nebo v uzavřených obalech, kde může velmi rychle dojít k procesu tlení,“ vysvětluje mluvčí ČNB Petra Vlčková. Mokré či zvlhlé bankovky totiž ČNB nemůže strojově zpracovávat a jejich nahrazení tak vyžaduje delší dobu na zpracování kvůli vysoušení a také ověřování pravosti. „ČNB bude při zpracování poškozených bankovek, které bude nutno vysoušet, dávat přednost penězům předloženým fyzickými osobami,“ dodává Vlčková.

Nezapomeňte vyplnit žádost

Před odesláním balíčku s poškozenými penězi je nutné ještě vyplnit „Žádost o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince“. Vzor žádosti je součástí úředního sdělení k ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí zde.

Ve formuláři je nutné vyplnit sekci „Popis okolností a způsobu, jakým došlo k poškození tuzemských bankovek a mincí“ a doplnit i časové údaje a text „POVODNĚ“. V případě předkládání většího počtu platidel je rovněž nutné uvést i telefonní číslo nebo emailovou adresu,“ připomíná Vlčková. Poškozené peníze se pak spolu se Žádostí mají odesílat nebo předávat v obálce, v igelitovém sáčku či plastovém pouzdru s označením slovem „POVODNĚ“ na zastoupení ČNB.

