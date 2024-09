Dalibor Martínek: Přátelé z Bruntálu a z Opavy, přestěhujte se do Prahy. Když se neumíte bránit velké vodě

Výzva. Občané z Frýdlantska, z Jesenicka, z Opavy nebo z Bruntálska. Přestěhujte se do Prahy. Nebo do Brna. Tam tedy raději ne, protože i tam řádila divoká voda. U vás v podhůří není bezpečno. Evidentně si nejste schopni zajistit vlastní bezpečnost, zařídit výstavbu protipovodňových opatření, výstavbu hrází, přehrad. Čehokoliv, co by vás ochránilo před velkou vodou.

Co je velká voda, víte. Zní to možná cynicky, ale dobře víte, co jsou povodně. Ve vašich regionech se opakují celkem často, na horách hodně prší. Za poslední dobu v roce 1997, 2002, 2010, 2013. Lokální povodně ještě častěji. Nyní další katastrofa.

Nečekaná? Naopak, každý rozumně přemýšlející člověk ví, že čekaná. Z logických důvodů, žijete v podhůří, voda z hor se po větších deštích přižene k vám.

Kde je nějaká ochrana?

Proč nestojí hráze, přehrady? Podivil se tomu i ministr zemědělství Marek Výborný. „Kdyby už fungovala připravovaná přehrada v Nových Heřminovech na Bruntálsku, ochránila by Krnov a Opavu před nynější povodní a škody by tam byly výrazně menší,“ prohlásil Výborný. Taktéž chybí poslední fáze protipovodňové ochrany v Olomouci. V Bohumíně zůstává bez hrází okrsek Pudlov, kde se obyvatelé museli o víkendu evakuovat.

Obyvatelé Troubek, to je vyšší level. V roce 1997 tam povodeň srovnala se zemí 150 domů. Za téměř třicet let si tamní nenechali na svých polnostech vybudovat protipovodňovou ochranu.

Prý šlo tenkrát o stoletou vodu. Takže mnozí místní možná předpokládali, že další taková povodeň přijde za sto let. To je na moravské sedláky, ověnčené aurou jakési zemité chytrosti, poměrně hloupá úvaha. Jak se nyní ukázalo. Stoletá voda, to je jen statistika. Vůbec to neznamená, že taková voda nepřijde třeba zrovna letos, po sedmadvaceti letech.

Troubečtí se navíc letos nechtěli ani na naléhání úřadů a hasičů evakuovat. O veřejnou podporu za zničené domy by ovšem jistě neváhali žádat.

Zabejčenost některých obyvatel nezná mezí. Udělat něco v obecní prospěch, to je pro ně za hranou. Ale při vlastní škodě hledat viníka jinde, a žádat pojišťovny nebo stát o proplacení škod, to ano. Desítky lidí se v Jeseníku, v Krnově, ale i jinde nechtěly evakuovat. Hasiči je potom museli s nasazením vlastního života zachraňovat.

Velká voda nás opouští. Sláva. Mapička na stránkách ČHMU už je zelená, ne červená. Povodně fatálně postihly mnoho lidí. Mnoho domů je rozbořených, podmáčených. A pár lidí, těžko říct, jak je nazvat, kteří nerespektovali výstrahy, přišli o život. Škoda. Celkem asi pět lidí. Mysl tady zpomaluje a říká si, proč. Protože pro to. Asi to tito jedinci, kteří se rozhodli plavat proti proudu, takto chtěli.

Ale pozitivně. Vysvitlo sluníčko, je teplo, všichni na povodně a deště rádi rychle zapomněli. Bylo by fajn, kdyby po několikáté lekci se lidé z podhůři rozhýbali, naučili se čerpat dotace, a udělali něco pro to, aby je nemuseli hasiči každých deset let vyprošťovat z jejich zatopených příbytků.