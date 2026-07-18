Paruky, řasy a wolfram. Obchod Číny se Severní Koreou rychle roste
Obchod mezi Čínou a Severní Koreou znovu roste. V první polovině letošního roku dosáhl 1,51 miliardy dolarů, téměř 32 miliard korun, což je meziročně zhruba o pětinu více. Podle agentury Kjódó to naznačuje prohlubování ekonomických vazeb mezi Pekingem a Pchjongjangem, které v poslední době posilují i politické kontakty.
Obchod mezi Čínou a Severní Koreou v první polovině letošního roku výrazně vzrostl. Jeho hodnota se meziročně zvýšila zhruba o 20 procent na 1,51 miliardy dolarů, tedy téměř 32 miliard korun. S odvoláním na čínské oficiální údaje to uvedla agentura Kjódó.
Růst obchodu naznačuje, že se ekonomická spolupráce mezi oběma zeměmi dál prohlubuje. Peking a Pchjongjang v poslední době posílily také politické kontakty.
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Paruky a umělé řasy ve vedení
Mezi hlavní položky, které Severní Korea vyváží do Číny, patří paruky a umělé řasy. Severokorejská levná pracovní síla zpracovává suroviny dodávané čínskými obchodníky a hotové výrobky pak putují zpět do Číny.
V poslední době se zvýšil také vývoz wolframu do Číny. Na tento kov se nevztahují sankce OSN uvalené na KLDR kvůli jejímu jadernému a raketovému programu.
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Čína dlouhodobě zůstává největším obchodním partnerem Severní Koreje a jejím hlavním ekonomickým podporovatelem. Hodnota vzájemného obchodu dosáhla v roce 2013 více než 6,5 miliardy dolarů, od roku 2018 ale kvůli sankcím prudce klesala.
Nynější růst ukazuje, že vztahy Pekingu a Pchjongjangu znovu nabírají na intenzitě. Pomohla k tomu i nedávná série návštěv na vysoké úrovni.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.