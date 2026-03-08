Vláda napraví staré křivdy. Důchodci mohou dostat zpět peníze ze zrušené podpory
Vláda zřejmě podpoří návrh, který umožní důchodcům ukončit starší penzijní spoření bez sankcí. Týká se zhruba 150 tisíc lidí, kteří si smlouvu založili před rokem 2023. Asi 16 tisíc klientů, kteří kvůli změnám přišli o státní podporu nebo část úspor, má získat finanční kompenzaci.
Vláda v pondělí zřejmě podpoří návrh, aby důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření, ho mohli bez sankce ukončit. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Návrh ve Sněmovně předložili představitelé vládní koalice v čele s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Stojí to v návrhu stanoviska na vládním webu. Připomínkové řízení k této předloze se nekonalo.
Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, které schválila bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Novela předpokládá, že klienti, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před koncem roku 2023 a je jim již přiznán starobní důchod, budou moct spoření ukončit bez sankce i bez splnění minimální doby spoření. Ta je pro smlouvy uzavřené před koncem roku 2023 pět let, u novějších smluv deset let. Podle ministerstva financí je takových klientů zhruba 150 tisíc.
Součást konsolidace rozpočtu
Návrh rovněž umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo i o vlastní vložené prostředky, aby požádali o vrácení ušlých peněz. Týká se to zhruba 16 tisíc lidí.
Stát přestal starobním důchodcům vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí balíčku na konsolidaci veřejných financí, který přijala předchozí vláda. Ministerstvo financí v minulosti argumentovalo tím, že účelem příspěvku je motivovat lidi k tvorbě úspor pro důchodový věk. Hnutí ANO v minulém volebním období napadlo zrušení státního příspěvku k penzijnímu spoření pro spořící důchodce u Ústavního soudu, ale neuspělo.
Předkladatelé, mezi nimiž je i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) nebo předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), navrhli, aby Sněmovna schválila návrh zrychleně v prvním čtení. Opozice může tento postup vetovat, jak jí umožňuje jednací řád.
