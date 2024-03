Nejlépe se mají důchodci v Norsku. Ale ani ti v Česku se nemají špatně

Nejvyšší důchodovou dávku v takzvaném prvním pilíři systému penzí pobírají důchodci v Norsku. Ti dostávali v roce 2022 v přepočtu přes 46 tisíc korun. Češi si v absolutním srovnání vedli nadprůměrně s částkou překračující 16 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Picodi ze 44 zemí světa, na kterou upozornila investiční platforma Portu.

Průměrný důchod byl v prosinci 2021 podle údajů Českého statistického úřadu 15 453 korun, v prosinci 2022 pak 18 098 korun. Společnost Picodi, na kterou se Portu odvolává, uvádí čistý průměrný důchod. Průměrný starobní důchod v Česku se podle odhadů České správy sociálního zabezpečení v lednu 2024 po valorizaci a přidání výchovného dostal na 19 438 korun.

Za norskými důchodci následovali podle analýzy švýcarští penzisté s důchodem téměř 44 tisíc korun a dále obyvatelé USA s částkou přes 38 tisíc korun. Nejhůře na tom byli důchodci na Ukrajině, v Moldavsku a Albánii.

Kde vyřešili otázku důstojného stáří

„To, že mají Norové téměř trojnásobně vyšší důchod než Češi, ještě neznamená, že si za něj mohou koupit třikrát více. V Norsku může být některé zboží i služby násobně dražší, a tak na tom mohou být důchodci na různých úrovních žebříčku podobně,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška.

Nejlepší poměr cen potravin a důchodů Picodi zaznamenala v Norsku, Rakousku a Francii. V těchto zemích tvoří základní koš potravin okolo 14 procent průměrného důchodu. Česko bylo na devatenácté pozici, když potravinový koš tvořil 23,5 procenta průměrného důchodu. To odpovídá i číslům Českého statistického úřadu, podle kterého byl pro důchodce poměr výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje a celkových výdajů 22,6 procenta. Nejhůře na tom v tomto srovnání byli penzisté v Albánii, Bělorusku a na Ukrajině, kde na koš základních potravin spotřebovali 73, 77 a 85 procent důchodu.

Podle správy společnosti Mercer, která sleduje a vyhodnocuje stav jednotlivých penzijních systémů 47 států podle adekvátnosti, udržitelnosti a integrity, mělo v roce 2023 nejlepší penzijní systém Nizozemsko, následované Islandem a třetím Dánskem. Nejhůře na tom naopak byly Argentina, Filipíny a Indie. Česko v žebříčku nefiguruje.

„Různorodost důchodových systémů odráží rozmanitost ekonomických, sociálních a politických kontextů jednotlivých zemí. Každý systém má své výhody i nevýhody a je důležité neustále hledat inovativní řešení, která zajistí důstojné stáří pro všechny občany v rámci udržitelných a spravedlivých systémů,“ uzavřel Raška.

