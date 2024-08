Napětí na Blízkém východě škodí Izraeli. Agentura Fitch zemi snížila rating

Ratingová agentura Fitch snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Izraele o jeden stupeň na známku A. Důvodem je zhoršení geopolitických rizik kvůli pokračování války v Pásmu Gazy. Hodnocení dluhu země zůstalo v pásmu střední vyšší kvalita, výhled ratingu je však negativní, což znamená, že by se mohl dále snížit, uvedla agentura Reuters.

Izraelskou válku v Pásmu Gazy vyvolal 7. října útok teroristické skupiny Hamás, která v oblasti vládne, na jižní Izrael s přibližně 1200 oběťmi. Následná operace izraelských sil si již vyžádala desetitisíce mrtvých a přerostla v humanitární krizi.

„Podle našeho názoru může konflikt v Gaze trvat až do roku 2025 a existuje riziko jeho rozšíření na další fronty,“ uvedl Fitch v prohlášení.

„Snížení ratingu kvůli válce a geopolitickým rizikům, která z ní vyplývají, je přirozené,“ reagoval na síti X na oznámení izraelský ministr financí Becalel Smotrič.

Obavy, že konflikt v Pásmu Gazy by mohl přerůst v širší válku na Blízkém východě se vystupňovaly po zabití důležitých představitelů Hamásu a Hizballáhu Izraelem. Izraelský šekel v pondělí klesl vůči dolaru o 1,7 procenta a akcie v Tel Avivu oslabily o jedno procento, protože investoři se obávají možného přímého íránského útoku na Izrael.

Zvýšené napětí mezi Izraelem a Íránem a jeho spojenci by mohlo znamenat značné vojenské výdaje, zničení infrastruktury a poškození hospodářské činnosti a investic, uvedl Fitch. Očekává, že izraelská vláda trvale zvýší vojenské výdaje.

„Veřejné finance byly narušeny a v roce 2024 očekáváme rozpočtový deficit 7,8 procenta HDP a dluh ve střednědobém horizontu zůstane nad 70 procenty HDP,“ uvedl Fitch. Předpověděl, že dluh země bude mít rostoucí tendenci i po roce 2025 pokud budou pokračovat vyšší vojenské výdaje a nejistota v ekonomice.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.