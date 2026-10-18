„Toto je podaná ruka.“ Vystrčil zve Babiše do Senátu
Předseda Senátu Miloš Vystrčil chce po ostrých výrocích Andreje Babiše o horní komoře otočit tón a premiéra pozvat na ustavující schůzi Senátu. „Toto je podaná ruka,“ říká. Zároveň odmítá Babišovu kritiku Senátu a upozorňuje, že jeho role je být protiváhou vládní většiny. Do hry navíc vstupuje možná volební stížnost kandidáta ODS, kterému postup do druhého kola unikl o jediný hlas.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil chce premiéra Andreje Babiše přivést do horní komory. Po senátních volbách, v nichž ANO nezískalo ani jeden mandát, mu plánuje poslat pozvánku na ustavující schůzi 19. listopadu. Podle Vystrčila jde o gesto směrem k premiérovi po týdnu ostrých slov o Senátu, který Babiš obvinil z tvrdě opoziční antibabišovské politiky a prohlásil, že v něm nejsou „normální lidé“.
„Byl bych velmi rád, pokud by Andrej Babiš začal chodit do Senátu, určitě ho pozvu na ustavující schůzi, která bude 19. listopadu. Jestli přijde, nebo ne, uvidíme. Já doufám, že přijde, toto je podaná ruka,“ řekl Vystrčil. Zároveň ale Babišovy výroky odmítl a připomněl, že Senát je z velké části obsazen senátory nominovanými opozičními stranami, takže je podle něj logické, že se vůči vládním návrhům často vymezuje.
V senátních volbách hnutí Andreje Babiše pohořelo. Nula senátorů, to skutečně vypadá jako debakl. A debakl to také je. Politici opozičních stran začali na vlně euforie mluvit o převzetí vlády, svrhnutí Babiše. Je to jen blouznění, Babiš pevně sedí na svých pozicích.
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Názory
V senátních volbách hnutí Andreje Babiše pohořelo. Nula senátorů, to skutečně vypadá jako debakl. A debakl to také je. Politici opozičních stran začali na vlně euforie mluvit o převzetí vlády, svrhnutí Babiše. Je to jen blouznění, Babiš pevně sedí na svých pozicích.
Vystrčil: Babišovy výroky jsou „kecy“
Vystrčil se proti premiérovu hodnocení horní komory ohradil ostře. „Je smutné, když premiér zpochybňuje fungování horní komory. To, co jsme slyšeli, jsou kecy,“ uvedl. Podle něj Senát pouze plní roli, kterou má v ústavním systému, a skutečnost, že většinu v něm mají opoziční strany, přirozeně vede k častějším sporům s vládou a Poslaneckou sněmovnou.
Předseda Senátu zároveň argumentoval čísly. V posledním funkčním období podle něj horní komora z přibližně 150 zákonů vrátila Sněmovně asi 20 a v sedmi případech poslanci senátní návrh nakonec přijali. Vystrčil tak odmítá obraz Senátu jako instituce, která by vládní legislativu systematicky blokovala.
ANO neuspělo, Babiš mluví o katastrofě
Napětí mezi Babišem a horní komorou zesílilo po senátních volbách. ANO obhajovalo jeden mandát a do druhého kola postoupilo 13 jeho kandidátů, žádný z nich ale nakonec senátorem zvolen nebyl. Babiš výsledek označil za katastrofální a uvedl, že se hnutí musí zamyslet nad tím, kdo skutečně pracuje a kdo se pouze spoléhá na silnou značku ANO.
Právě po této porážce přišla Babišova kritika Senátu, na kterou nyní Vystrčil reaguje současně výtkou i nabídkou ke komunikaci. Premiérovi chce dát možnost přijít přímo na půdu horní komory a účastnit se její ustavující schůze.
Senátní volby Andreji Babišovi nechutnají. Má v Senátu sice svůj klub o pár členech, ale při současných volbách k nim nikoho nedodal. A to před volbami mluvil o tom, že by v horní komoře parlamentu rád získal větší vliv, aby mu senátoři pořád nevraceli zákony. Místo toho se jeho hnutí povedl nevídaný kousek, z třinácti kandidátů ve druhém kole nevyhrál ani jeden.
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Názory
Senátní volby Andreji Babišovi nechutnají. Má v Senátu sice svůj klub o pár členech, ale při současných volbách k nim nikoho nedodal. A to před volbami mluvil o tom, že by v horní komoře parlamentu rád získal větší vliv, aby mu senátoři pořád nevraceli zákony. Místo toho se jeho hnutí povedl nevídaný kousek, z třinácti kandidátů ve druhém kole nevyhrál ani jeden.
Jeden hlas může skončit u soudu
Vedle sporu s Babišem řeší ODS také mimořádně těsný výsledek ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou. Její kandidát Radek Černý skončil v prvním kole třetí a od postupu do druhého kola ho dělil jediný hlas. Podle Vystrčila proto vážně zvažuje stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a rozhodnout se má během příštího týdne.
„Říkal, že to velmi zvažuje. To rozhodování není jednoduché a ta síla, která se ho snaží přimět k tomu, aby ji podal, není malá,“ řekl Vystrčil. Podle něj tlak přichází od Černého podporovatelů. Ani případná stížnost by ale podle předsedy horní komory neohrozila konání ustavující schůze. Pokud by soud stížnost uznal jako oprávněnou, mandátový a imunitní výbor by následně řešil, zda se zvolený senátor má schůze zúčastnit.
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