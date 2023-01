Miliony Číňanů přišly o World of Warcraft. Vzpomínky na mladí jedné generace v tahu, pláčou

Kvůli neshodám americké vývojářské firmy Blizzard a jejího čínského partnera NetEase v Číně přestala fungovat počítačová hra World of Warcraft (WoW). Hra z fantazijního středověkého světa byla na tamním trhu k dispozici od roku 2008. Podle americké strany zůstanou profily hráčů uložené pro případné spuštění po urovnání sporu v budoucnu, píše agentura AFP.

Ve hře spolu jednotliví uživatelé soupeří i spolupracují a v zemích, kde je cenzura, ji někteří uživatelé používají ke komunikaci o problematických tématech. V Číně přestala hra fungovat o půlnoci na pondělí místního času (pondělí 17:00 SEČ).

V souladu s čínskými zákony musel mít Blizzard lokálního partnera. Loni v listopadu ale obě firmy oznámily, že diskuse o prodloužení smlouvy skončily nezdarem. Čínská pobočka amerického vývojáře minulý týden požádala o šestiměsíční odklad vypnutí. Čínská strana to odmítla, protože Blizzard podle ní jednal i s dalšími partnery. Americká firma to nepopírá a uvádí, že hledá partnera, se kterým by "sdílela hodnoty".

Zmizí i další populární hry

Čínská sociální síť Weibo se plní smutnými příspěvky čínských fanoušků hry, kterých byly v zemi miliony. Zároveň s nejznámější hrou WoW zmizí z čínského trhu i další produkty stejné firmy: Overwatch, Diablo III nebo Hearthstone.

"Nebyla to jen hra. Byly to i vzpomínky na mládí celé jedné generace," napsal jeden z uživatelů. Jiný napsal jen "To je konec" a připojil řadu plačících emotikonů.

"Obě firmy si vzaly hráče jako rukojmí," míní 32letý pan Wu. Přiznává, že hrál WoW asi deset let i tři hodiny denně. "Nevěnoval jsem dost času manželce. Když teď WoW zmizí, tak mi snad odpustí," řekl AFP.