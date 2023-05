Miliardář Chrenek opustil vedení školy CEVRO, za desítky milionů jej vyplatil exministr Langer

Miliardář Tomáš Chrenek opustil soukromou vysokou školou CEVRO, vyplatil ho z ní další ze zakladatelů školy - bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Operaci potvrdil Langer Ekonomickému deníku. Cena finančního vypořádání se podle neoficiálních informací pohybovala v desítkách milionů korun, napsal server.

Chrenek v pozici zakladatele CEVRO Institutu skončil v polovině loňského června, vyplývá z obchodního rejstříku. V září Chrenek ukončil svoje členství ve správní radě CEVRO.

Snaha o transformaci školy

"V minulém roce došlo, po vzájemné shodě, k ukončení naší spolupráce v pozicích zakladatelů Vysoké školy CEVRO Institut z.ú., neboť pan Tomáš Chrenek přestal mít zájem se na činnosti vysoké školy dále podílet a rozvíjet ji k transformaci na soukromou vysokou školu univerzitního typu," uvedl Langer.

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v Praze, působí také v Českém Krumlově. Zaměřuje se na práva, ekonomii, politologii, mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky. Akreditované vysokoškolské studium nabízí v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia. Langer je přesvědčen o tom, že převést CEVRO na školu univerzitního typu se podaří, i když bude potřeba splnit náročné podmínky Národního akreditačního úřadu ČR.

Původním zakladatelem školy byl spolek CEVRO, který vznikl v roce 1999. CEVRO Institut vznikl v roce 2006, jeho původní formou byla obecně prospěšná společnost. V roce 2015 se CEVRO Institut přetransformoval v zapsaný ústav a jeho novými zakladateli se stali Ivan Langer a politolog Ladislav Mrklas.

Chrenek vystřídal Mrklase v pozici zakladatele v roce 2018, po jeho odchodu je jediným zakladatelem Langer. Ve správní radě CEVRO Institutu jsou Ivan Langer, Jaroslav Salivar a Radek Šťastný, jediným členem dozorčí rady je Jiří Frgal.

Jeden z nejbohatších Čechů Chrenek podniká zejména v ocelářství a ve zdravotnictví. Vlastní majoritní podíl ve Třineckých železárnách a v síti zdravotnických zařízení Agel.