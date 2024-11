Miliarda a půl na obnovu po povodni. Menší firmy mohou žádat o úvěr bez úroku

Peníze má připravené v rámci programu Expanze Povodně Národní rozvojová banka.

Malé a střední firmy zasažené zářijovými povodněmi mohou ode dneška žádat o bezúročný úvěr na obnovu svého podnikání. V programu Expanze Povodně Národní rozvojové banky (NRB) je pro ně připraveno 1,5 miliardy korun, aktuálně se ale jedná o navýšení o další miliardu korun pro Moravskoslezský kraj. Vyplývá to z tiskové zprávy NRB.

V listopadu NRB spustí také příjem žádostí o záruku na úvěry od komerčních bank v programu Záruka 2024 až 2030, celková podpora bude nejspíš činit 3,5 miliardy korun.

Minimální výše bezúročného úvěru v programu Expanze Povodně je půl milionu korun, maximální pak 100 milionů korun. Podnikatelé si zároveň budou moci splátky odložit, a to až na tři roky. Doba splatnosti podle NRB činí 15 let, úvěr může poskytnout nejvýš 90 procent financování.

Díky dotaci i odpuštění části splátek

„Program jsme připravovali s ohledem na komplikovanou situaci, do které se firmy a podnikatelé zasažení povodněmi dostali. Úvěr od NRB je proto bezúročný a obsahuje také dotační složku. Díky ní můžeme při dodržení podmínek programu podnikatelům odpustit část splátek, a to až do výše 25 procent jistiny,“ uvedl člen představenstva NRB s odpovědností za obchod Michal Nebeský.

Část peněz v Expanze Povodně jde z evropského Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Během listopadu NRB spustí také program Záruka 2024 až 2030. „V první fázi bude tento záruční program určen pouze pro podnikatele zasažené povodněmi. V průběhu roku 2025 se pak posune do standardního záručního schématu a otevře se všem malým a středním podnikům,“ řekl Nebeský.

Povodně zasáhly v polovině září zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve odhadl rozsah škod na státním majetku na 25 až 30 miliard korun, další desítky miliard korun škod budou podle něj na soukromém, obecním a krajském majetku.

Vláda kvůli povodním zvýšila schodek letošního rozpočtu o 30 miliard korun na 282 miliard korun, u rozpočtu na příští rok zvýšila schodek proti původnímu návrhu o deset miliard korun na 241 miliard korun.

