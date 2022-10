Lihovary čeká v novém roce zdražovaní až o 20 procent

Produkce lihovarů zdraží po novém roce o 15 až 20 procent. Odvětví zasahují zvyšující se ceny energií, protože většina podniků používá při výrobě pálenek plyn. Navíc rostou náklady na výrobu skla, do kterého se destiláty stáčí. Řekl to tajemník Unie destilatérů ČR Jakub Gottwald. Jako jeden z velkých problémů celého odvětví vidí černý trh s pálenkami, který podle něj může být stejně velký jako ten oficiální.

Lihovary, které se v Česku věnují výrobě ovocných destilátů, podle Gottwalda vznikaly často z takzvaných pěstitelských palíren, kde si mohou lidé nechat vypálit alkohol z vlastní sklizně. Naučit se řemeslo trvá poměrně dlouho, doplnil. Sám sleduje hlavně produkci takzvaně řemeslných lihovarů, což jsou spíše menší podniky, které se specializují na ovocné destiláty. V Česku jich je kolem 40.

Trh ovocných destilátů podle něj velmi trpí na černý trh, tedy například domácí palírny a nelegální výroba je stejně rozsáhlá jako oficiální trh. Jako velký problém vidí nedostatečné pravomoci státu a celní správy ho kontrolovat. „Stát to neřeší. Řeší černou palírnu jen, když vybouchne kotel a vyhoří,“ řekl s tím, že zákonné postihy sice existují, ale jsou jen malé a velmi špatně vymahatelné.

Destiláty mají vysokou spotřební daň

Černý trh lze podle něj spojit i s tím, že na destiláty je uvalena vysoká spotřební daň - na rozdíl od piva a vína, které takto zdaněné není vůbec, což podle Gottwalda vytváří nesrovnatelné podmínky. Upozornil také na to, že když dodává pálenky do restaurací, musí nejprve složit půl milionu korun kauci a je s tím spojená velká byrokratická zátěž, protože musí vyplňovat pro každý podnik formuláře pro celní správu.

Poznamenal také, že se již objevily pěstitelské palírny, které kvůli růstu nákladů skončily, protože se jim provoz nevyplatil. Lidé a podniky, kteří se věnují ovocným pálenkám, mají také často hlavní zdroj příjmů někde jinde, než v lihovarnictví, dodal.

Pro oblast ovocných pálenek vidí příležitost v rozvoji produkce pro gastronomii, která je v současnosti ve velkých problémech a potřebuje si udržet hosty. Právě ovocné pálenky mohou podle Gottwalda být zajímavým produktem, protože existuje velké množství druhů, které lze vyrobit. Uvedl, že nejpopulárnější je stále slivovice, velmi populární je také hruškovice.

Unie destilatérů ČR je dobrovolnou stavovskou organizací destilatérů. Sídlo má ve Vizovicích na Zlínsku.

