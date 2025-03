Lukáš Kovanda: Čechy čekají nejdražší Velikonoce v historii

Češi letos za Velikonoce, konkrétně za pohoštění a koledu, utratí v průměru zhruba 3200 korun, což je o přibližně 180 korun více než loni. Vyplývá to z aktualizovaných výsledků průzkumu online supermarketu Košík.cz.

Oproti loňsku, kdy za Velikonoce dali průměrně 3020 korun na domácnost, to značí navýšení výdajů o necelých šest procent. Takové navýšení překonává aktuální, únorovou meziroční inflaci, čítající 2,7 procenta, o zhruba 3,3 procentního bodu. Meziroční inflace v oblasti potravin v únoru činila 4,4 procenta. To znamená, že stojí z vetší části za letošním nárůstem objemu velikonočních nákupů, z menší části je pak za nárůstem meziročně větší nakupované množství. Lidé by se měli dopřát bohatší Velikonoce zejména kvůli pokračujícímu růstu reálných mezd a zlepšujícímu se spotřebitelskému sentimentu.

Deset miliard za Velikonoce

Velikonoce však slaví jen zhruba dvě třetiny tuzemských domácností. Domácností je v Česku zhruba 4,8 milionu. Při předpokladu dostatečné reprezentativnosti zmíněného průzkumu společnosti Košík.cz to tedy znamená, že za letošní Velikonoce tuzemské domácnosti utratí v souhrnu 10,1 miliardy korun, o zhruba půl miliardy korun více než loni. Velikonoce tak z hlediska obchodníků představují třetí nejvýznačnější svátek, resp. příležitost k svátečnímu navýšení tržeb. Za Vánoce Češi utrácí kolem 65 miliard korun, za Silvestra a novoroční oslavy pak přes patnáct miliard.

Letošní Velikonoce však, co se týče jejich charakteristických potravin a ingrediencí, budou citelně dražší než ty loňské. „Velikonoční košík“ potravin, hojně konzumovaných právě o velikonočních svátcích, ať už přímo či coby ingredience, totiž oproti loňsku citelně zdražil. A to o takřka šestnáct procent (viz tabulka níže). Přitom o loňských Velikonocích Češi naopak registrovali poměrně výrazné zlevnění „velikonočního košíku“, a sice o bezmála třináct procent.

„Velikonoční košík“ zahrnuje kilogram mouky, litr mléka, deset vajec, kostku másla, kilogram cukru a půllitr piva. Zatímco loni tento košík vyšel na lehce přes 184 korun, letos již jen na nějakých 213,50 korun. To je nejvíce v historii.

Jenže úplnější obrázek získáme teprve poměřením ceny „velikonočního košíku“ s průměrnou měsíční mzdou, a to hrubou, ale ještě lépe čistou. Za čistou průměrnou měsíční mzdu si letos člověk v Česku nakoupí 181 zmíněných „velikonočních košíků“, což je jeden z nejnižších údajů za poslední léta. Letošní „velikonoční košík“ je tak po přepočtu na čistou mzdu dražší než v letech 2024, 2022, 2021, 2020 nebo 2019.

Avšak například v letech 2017 nebo 2018, což jsou léta, na něž dnes mnozí vzpomínají jako na léta stabilních cen a prosperity, bylo možné za průměrnou čistou mzdu pořídit 161 „velikonočních košíků“, tedy o dvacet košíků méně než letos.

V porovnání s roky 2017 či 2018 totiž došlo nejen k nárůstu hrubé měsíční mzdy jako takové, ale díky takzvanému zrušení superhrubé mzdy, platnému od roku 2021, se také mzda zdaňuje méně, což pomáhá navýšit její čisté vyjádření. I když tak potraviny „velikonočního košíku“ jsou čistě nominálně nejdražší v historii, Češi si jich zkrátka mohou i přesto pořídit více než třeba roku 2023 nebo než v letech 2017 či 2018 (v tabulce níže je efekt zrušení superhrubé mzdy patrný v úrovni čisté mzdy let 2022, 2023, 2024 a 2025). Čistá mzda totiž roste rychleji, než jak rostou ceny daných potravin. V roce 2018 sice jeden „velikonoční košík“ vyšel o takřka 66 korun levněji, jenže i tak si jich Češi za průměrnou čistou mzdu mohli dovolit jen o oněch dvacet košíků méně než letos.