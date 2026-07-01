Krypto jako zlatý důl Bílého domu. Trump vydělal nejméně 1,4 miliardy dolarů
Donald Trump podle agentury Bloomberg vykázal za rok 2025 nejméně 1,4 miliardy dolarů z kryptoměnového a memecoinového byznysu. Nové majetkové přiznání znovu otevírá otázky, zda prezident na svém úřadu zároveň nevydělává.
Americký prezident Donald Trump podle agentury Bloomberg vykázal za rok 2025 příjmy nejméně 1,4 miliardy dolarů z kryptoměnových aktivit a byznysu spojeného s memecoiny. Vyplývá to z jeho nejnovějšího každoročního majetkového přiznání, které zveřejnil americký Úřad pro vládní etiku.
Kryptoměny byly podle dokumentu zdaleka největším zdrojem Trumpových příjmů. Jen společnost World Liberty Financial, mezi jejíž spoluzakladatele patří Trump, jeho synové a Steven Witkoff z prezidentovy administrativy, mu přinesla více než 594 milionů dolarů.
Balík za memecoiny
Dalších 636 milionů dolarů vykázala firma CIC Digital, Trumpův byznys zaměřený na memecoiny. Téměř celý příjem pocházel z licenčních poplatků na základě dohody se společností Celebration Coins. CIC Digital zároveň držela v digitálních peněženkách kryptoměny v hodnotě nejméně 60 milionů dolarů. Trump podle přiznání vydělal také téměř 197 milionů dolarů z prodeje podílu ve společnosti Stablecoin Holdco.
Rozsah kryptopříjmů výrazně převyšuje tradiční části Trumpova byznysu. Z resortu Mar-a-Lago podle dokumentu získal 77 milionů dolarů, z golfového klubu v Severní Virginii 25 milionů dolarů.
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Majetkové přiznání má 927 stran a nabízí pohled na Trumpovo rozsáhlé podnikatelské impérium včetně hotelů, golfových resortů, kryptoměnových firem, ochranných známek i finančních transakcí. Obsahuje také více než 680 stran obchodů s akciemi, mimo jiné společností Amazon a Apple. Mezi nejčastěji obchodované tituly v jeho portfoliu patřily Nvidia, Microsoft, Netflix a Exxon Mobil.
Možný střet zájmů
Zveřejnění dokumentu znovu oživuje otázky kolem možného střetu zájmů. Trump se svých aktiv nezbavil ani je nepřevedl do slepého svěřenského fondu s nezávislým správcem. Kritici ho dlouhodobě obviňují, že mísí výkon prezidentské funkce se svými finančními zájmy. Jeho podnikatelské impérium spravují dva z jeho synů a působí i v oblastech, které se protínají s prezidentskou politikou.
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Trump Organization tvrdí, že prezidentovy podíly nezávisle spravují externí finanční instituce, které rozhodují o investicích samy. Trump, jeho rodina ani jeho firma se podle mluvčí na transakcích nepodílejí.
Podle Bloomberg Billionaires Index má Trump odhadované jmění 7,6 miliardy dolarů. Více než dvě desítky aktiv ocenil v přiznání na více než 50 milionů dolarů, včetně Mar-a-Laga, skotského golfového resortu Turnberry a podílu ve společnosti Trump Media & Technology Group, která vlastní síť Truth Social. Úřední formuláře ale uvádějí hodnoty majetku jen v širokých pásmech, a nelze z nich proto přesně vypočítat celkové jmění.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Hypotéky za desítky milionů dolarů
Trump v dokumentu uvedl také několik nesplacených závazků, včetně dvou rozsudků ve prospěch spisovatelky E. Jean Carrollové, které souvisejí s obviněními ze sexuálního napadení. Tyto závazky jsou pozastaveny do rozhodnutí o Trumpových odvoláních. Prezident má také tři nesplacené realitní úvěry, mimo jiné hypotéky přes 50 milionů dolarů na Trump Tower a Trump National Doral.
Přiznání zmiňuje i dary v podobě vstupenek. Trump uvedl deset lístků na finále fotbalového mistrovství světa od šéfa FIFA Gianniho Infantina v hodnotě 15 tisíc dolarů, deset vstupenek na US Open od Rolexu za 25 tisíc dolarů a deset vstupenek na Super Bowl LIX v odhadované hodnotě 50 tisíc dolarů.
Majetek zveřejnil také viceprezident JD Vance. Spolu s manželkou Ushou Vanceovou uvedl aktiva v hodnotě více než sedm milionů dolarů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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