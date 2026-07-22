Korupční kauza na pražském magistrátu. Policie obvinila šest lidí a dvě firmy
Úterní zásah ve Škodově paláci přerostl v rozsáhlé trestní stíhání. Policie obvinila šest lidí a dvě společnosti, které podle vyšetřovatelů působily jako organizovaná zločinecká skupina. Případ se má týkat zneužívání pravomocí, úplatků a praní špinavých peněz.
Policejní zásah v budově pražského magistrátu má první konkrétní výsledek. Kriminalisté obvinili šest lidí a dvě právnické osoby z několika závažných trestných činů. Vyšetřovatelé tvrdí, že obvinění tvořili organizovanou zločineckou skupinu s jasně rozdělenými úkoly. Mezi stíhanými jsou podle zveřejněné právní kvalifikace také dvě úřední osoby.
Dva úředníci měli podle policie přijímat úplatky
Nejzávažnější obvinění se týkají právě dvou úředních osob. Policie je podezírá z účasti na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci a přijímání úplatků. Současně jim klade za vinu neoprávněné podnikání a legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz.
Další dva lidé a jedna firma měli podle vyšetřovatelů úředníkům při této trestné činnosti pomáhat. Zbývající dva lidé a druhá právnická osoba čelí obvinění ze spolupachatelství při praní peněz.
Všichni obvinění jsou do pravomocného rozhodnutí soudu považováni za nevinné.
Praha dokáže najít třináct milionů korun na repliku plastiky, kterou většina lidí míjela bez povšimnutí. Symboličtější projekt by se hledal těžko. Dílo se jmenuje Rovnováha, rozhodování města ji však poněkud postrádá.
Michal Nosek: Praha šetří po svém. Za repliku betonové Rovnováhy dá třináct milionů
Názory
Praha dokáže najít třináct milionů korun na repliku plastiky, kterou většina lidí míjela bez povšimnutí. Symboličtější projekt by se hledal těžko. Dílo se jmenuje Rovnováha, rozhodování města ji však poněkud postrádá.
Případ má souviset s projektovou dokumentací
Policie zasahovala v úterý ve Škodově paláci, kde sídlí část pražského magistrátu. Podle dosavadních informací médií se kriminalisté zajímají o činnost odboru pozemních komunikací a o zakázky či procesy související s projektovými dokumentacemi.
Státní zastupitelství však podrobnosti případu zatím nepotvrdilo. Nezveřejnilo ani totožnost obviněných.
„S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob ani vyšetřovaného skutku,“ uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Ondřej Prokop, kandidát na pražského primátora za ANO, se stal vítězem pomyslné ankety ‚kauza týdne‘. Svými zatajovanými nákupy bytů zaujal média i šéfa strany Andreje Babiše.
Případ Prokop. Pro někoho je bydlení dostupné
Názory
Ondřej Prokop, kandidát na pražského primátora za ANO, se stal vítězem pomyslné ankety ‚kauza týdne‘. Svými zatajovanými nákupy bytů zaujal média i šéfa strany Andreje Babiše.
Vazbu státní zástupce zatím nenavrhuje
Podle Cimbaly zatím nic nenasvědčuje tomu, že by státní zástupce chtěl některého z obviněných poslat do vazby.
Trestní řízení tak bude prozatím pokračovat na svobodě. To však neznamená, že se tento postup nemůže později změnit, například pokud by vyšetřovatelé dospěli k závěru, že hrozí ovlivňování svědků, útěk nebo pokračování v trestné činnosti.
Nová filharmonie má změnit nejen pražskou Vltavskou, ale celé Bubny. Projekt za zhruba 16,5 miliardy korun počítá s koncertními sály, veřejnými prostory i novým výstupem z metra. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Petr Dvořák z Nadačního fondu Vltavské filharmonie.
Vltavská filharmonie bude světovou špičkou, říká Petr Dvořák
Reality
Nová filharmonie má změnit nejen pražskou Vltavskou, ale celé Bubny. Projekt za zhruba 16,5 miliardy korun počítá s koncertními sály, veřejnými prostory i novým výstupem z metra. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Petr Dvořák z Nadačního fondu Vltavské filharmonie.
Svoboda žádá vysvětlení od Pirátů
Policejní zásah už vyvolal spor uvnitř pražské koalice. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS uvedl, že oblast dopravy politicky spadá pod Piráty, nyní konkrétně pod náměstka Jaromíra Beránka a dříve pod Zdeňka Hřiba.
Od Pirátů chce proto na koaličním jednání vysvětlení.
Piráti však odmítají, že by za činnost dotčeného odboru nesli přímou politickou odpovědnost. Upozorňují, že odbor vykonává přenesenou působnost státní správy, a nepodléhá tedy pokynům radního nebo náměstka.
Spojené státy letos získaly kontrolu nad více než 13 miliardami dolarů z prodeje venezuelské ropy. Ačkoli mají peníze formálně patřit Venezuele, veřejně dohledatelný je pouze zlomek částky, který dorazil do Caracasu. Kam zmizely ropné miliardy, zjišťoval deník Financial Times. Výsledkem pátrání je řada nejasností, chybějící vyúčtování a pár znepokojivých vyjádření Donalda Trumpa. To vše v době, kdy se Venezuela vzpamatovává z ničivých zemětřesení a peníze na obnovu zoufale potřebuje.
Kam zmizely venezuelské ropné miliardy? Washington mlčí
Money
Spojené státy letos získaly kontrolu nad více než 13 miliardami dolarů z prodeje venezuelské ropy. Ačkoli mají peníze formálně patřit Venezuele, veřejně dohledatelný je pouze zlomek částky, který dorazil do Caracasu. Kam zmizely ropné miliardy, zjišťoval deník Financial Times. Výsledkem pátrání je řada nejasností, chybějící vyúčtování a pár znepokojivých vyjádření Donalda Trumpa. To vše v době, kdy se Venezuela vzpamatovává z ničivých zemětřesení a peníze na obnovu zoufale potřebuje.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.