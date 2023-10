Jihokorejský gigant Samsung ohlásil pokles provozního zisku o 78 procent

Provozní zisk jihokorejské společnosti Samsung Electronics ve třetím čtvrtletí klesl o 78 procent oproti loňsku; na 2,4 bilionu wonů (41 miliard korun), uvedla agentura Reuters s odvoláním na předběžné výsledky hospodaření firmy. Výsledky však byly lepší, než čekali analytici, protože trh s paměťovými čipy vykazuje po výrazném poklesu první známky oživení.

Ještě loni v období července až září provozní zisk největšího světového výrobce paměťových čipů a chytrých telefonů činil 10,9 bilionu wonů (188 miliard korun). Tržby Samsungu ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 13 procent na 67 bilionů wonů (1,2 bilionu korun).

Analytici dotazovaní agenturou LSEG SmartEstimate čekali zisk 2,1 bilionu wonů. Výsledky jsou také výrazně lepší než v prvním a druhém čtvrtletí. V prvním čtvrtletí se provozní zisk propadl na 640 miliard wonů, a byl nejnižší od roku 2009. Ve druhém čtvrtletí pak činil 670 miliard wonů.

Reuters uvedl, že za výsledky může především přetrvávající nadbytek čipů na trhu, který způsobuje velké ztráty v klíčovém segmentu jihokorejského technologického gigantu. Globální ekonomické zpomalení a vyšší úrokové sazby měly negativní dopad na poptávku po většině spotřebitelského zboží, což přimělo výrobce čipů snížit výrobu, aby se vyhnuli prudkému poklesu cen. Analytici ale upozorňují, že ceny paměťových čipů se ve třetím čtvrtletí pravděpodobně odrazily ode dna a ceny některých tipů začaly oživovat.

Divize čipů v prvním čtvrtletí vykázala ztrátu 4,58 bilionu wonů a ve druhém 4,36 bilionu wonů. Ve třetím čtvrtletí se však podle analytiků ztráta zřejmě snížila na zhruba tři biliony wonů, protože Samsung se zaměřil na ziskovější a vyspělejší čipy, jako čipy DRAM používané v umělé inteligenci, a snižoval výrobu starších čipů.

Divize mobilních telefonů podle analytiků pravděpodobně hospodařila s provozním ziskem kolem tří bilionů wonů, což je zhruba stejná částka jako loni. Firma ve čtvrtletí představila svůj prémiový skládací telefon a navzdory nevýraznému vývoji na trhu s chytrými telefony se jí podařilo zvýšit prodej.

Třetí čtvrtletí je obvykle silným čtvrtletím pro divizi mobilních telefonů a obrazovek Samsungu. V této době totiž firma představuje své nové vlajkové přístroje a poptávka po obrazovkách od klientů jako Apple se před uvedením nových modelů na trh zvyšuje.