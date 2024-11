Italská UniCredit zvýšila zisk a dál usiluje o fúzi s Commerzbank

Italská bankovní skupina UniCredit, která podniká i v České republice, ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o osm procent na 2,51 miliardy eur (63,7 miliardy korun). Překonala tak očekávání analytiků, kteří v interním průzkumu banky zisk odhadovali na 2,27 miliardy eur. Šéf banky Andrea Orcel v rozhovoru v televizi CNBC řekl, že bude i přes odpor dál usilovat o spojení s německou Commerzbank.

UniCredit zároveň zvýšila cíl zisku na letošní rok na více než devět miliard eur, zatímco dosud čekala 8,5 miliardy eur. Tento výsledek chce zopakovat i v letech 2025 a 2026 a zároveň plánuje zvýšit výnosy pro akcionáře.

Banka také uvedla, že urychlila proces odchodu z ruského trhu. Ve třetím čtvrtletí snížila přeshraniční platby o 19 procent oproti předchozímu čtvrtletí, úvěry o třetinu a místní vklady o 27 procent.

Orcel vyjádřil přesvědčení, že v souvislosti s potenciální fúzí s Commerzbank se nakonec „lidé budou dívat na fakta“, která jsou „pozitivní pro Německo, EU (...) i pro Commerzbank“. A to navzdory odporu, který snahy UniCredit vyvolaly mezi německými politiky, odboráři i ve vedení německé banky. „Je zde napětí, ale já jsem docela optimista,“ řekl.

V rozhovoru také řekl, že banky do budoucna musejí být efektivnější a ziskovější, aby obstály v konkurenci nebankovních konkurentů. Každý by musel podle něj převzít odpovědnost, pokud by UniCredit musela od dohody odstoupit.

UniCredit Group v Commerzbank nedávno koupila podíl 4,5 procenta od německé vlády a dalších zhruba 4,5 procenta na finančním trhu. Následně UniCredit na trhu koupila další akcie německé banky a její podíl se zvýšil přibližně na 21 procent, čímž se stala největším akcionářem.

Německý stát aktuálně vlastní přibližně 12 procent akcií podniku. Více než sedmiprocentní podíl v Commerzbank připadá na investiční fond BlackRock, více než tři procenta pak drží norský stát, a to prostřednictvím norské centrální banky. Zhruba 23 procent akcií podle aktuálního přehledu připadá na soukromé investory a přibližně 45 procent na investory z řad finančních institucí.