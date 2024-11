Do vedení Partners jde zkušený investiční bankéř

Roman Pospíšil se v investicích pohybuje celý profesní život. Byl šéfem investiční společnosti Amundi, v minulosti mimo jiné vedl trading Komerční banky, IKS Komerční banky a od roku 2001 skupinu Pioneer Investments, která do Amundi fúzovala.

Do finanční skupiny Partners přichází od prosince na pozici skupinového investičního ředitele a člena představenstva mateřské společnosti Partners HoldCo se zodpovědností za investiční produkty a instituce Roman Pospíšil, oznámila firma. „Mou vizí je modernizace investičního obchodního modelu a externí, interní i vzájemně propojené produktové nabídky. Plánuji se také soustředit na rozvoj Partners investiční společnosti a nového obchodníka s cennými papíry Partners Securities. Počítám, že se budu také podílet na tvorbě nových investičních segmentů, na zahraničních aktivitách či dalším vývoji Partners,“ popisuje své plány Roman Pospíšil.

V investicích se pohybuje celý svůj profesní život. Od roku 2017 působil jako generální ředitel a místopředseda představenstva investiční společnosti Amundi. V minulosti mimo jiné vedl trading Komerční banky, IKS Komerční banky a od roku 2001 skupinu Pioneer Investments, která do Amundi fúzovala. Vystudoval Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě se zaměřením na matematiku a fyziku, později získal titul MBA z Nottingham Univerzity a poté absolvoval Graduate School of Banking v americkém Coloradu.

„Vnímám velký růst a rozvoj skupiny Partners během celé její historie a považuji to za obrovský byznysový úspěch. Skupina Partners má značný potenciál pro další úspěšný posun, proto jsem se rozhodl být součástí tohoto růstu a přijal jsem nabídku spoluzakladatele skupiny Petra Borkovce, kterého si velmi vážím pro jeho obchodní odvahu, nadhled a kreativitu,“ popisuje důvody pro své rozhodnutí nový investiční ředitel skupiny, který Partners velmi dobře zná. Investiční společnost Amundi je dlouholetým obchodním partnerem společnosti už od jejího vzniku v roce 2007.

„Romana Pospíšila si dlouhodobě velmi vážím jako úspěšného lídra a zkušeného profesionála v oblasti investic. Jsem velmi rád, že přichází do Partners a budeme moci spojit síly a využít jeho know-how a značné zkušenosti v investicích, ve kterých máme Partners velké byznysové plány, a již dnes tvoří 40 % byznysu skupiny,“ uzavírá spoluzakladatel skupiny Partners Petr Borkovec.

