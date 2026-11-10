Inflační úleva potrvá jen chvíli. ČNB varuje: Zdražování znovu udeří, vrchol přijde v únoru
Říjnová inflace přinesla českým domácnostem na první pohled dobrou zprávu. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil ze zářijových 2,5 na 2,4 procenta. Za příznivým výsledkem však stojí především pokračující zlevňování potravin, nikoli zásadní ústup inflačních tlaků v ekonomice. Podle ředitele sekce měnové České národní banky Petra Sklenáře se základní trend inflace v posledních měsících prakticky nemění.
Hlavním důvodem říjnového zpomalení byl hlubší pokles cen potravin a nealkoholických nápojů, které meziročně zlevnily o čtyři procenta. V září přitom jejich ceny klesaly o 3,5 procenta. K celkovému výsledku přispěla také korekce cen pohonných hmot související se snížením spotřební daně z nafty. Přesto zůstávají pohonné hmoty výrazně dražší než před rokem, jejich ceny meziročně vzrostly o 38,6 procenta.
Potraviny zlevňují. ČNB ale čeká obrat
„I přes řadu nepříznivých faktorů zůstává vývoj cen potravin v letošním roce utlumený,“ uvádí Sklenář ve svém komentáři k říjnovým údajům o inflaci. Pokles cen je podle něj relativně plošný a potraviny se v průměru prodávají za ceny odpovídající dvouletým minimům.
Tento příznivý vývoj však nemusí vydržet dlouho. Komoditní burzy i informace o letošní slabé sklizni totiž naznačují, že by se ceny potravin měly opět vydat vzhůru. Očekávaný obrat se zatím odkládá, podle ČNB ale právě potraviny představují jeden z hlavních důvodů, proč by měla inflace v závěru letošního roku znovu zrychlit.
Inflace v Česku v říjnu zpomalila na 2,4 procenta, cenové tlaky ale zdaleka nezmizely. Zatímco potraviny byly meziročně o čtyři procenta levnější, výrazně zdražily pohonné hmoty, nájmy i některé služby. Spotřebitelské ceny navíc meziměsíčně vzrostly o 0,4 procenta a dražší energie a paliva jsou patrné také v zahraničním obchodu.
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Money
Inflace v Česku v říjnu zpomalila na 2,4 procenta, cenové tlaky ale zdaleka nezmizely. Zatímco potraviny byly meziročně o čtyři procenta levnější, výrazně zdražily pohonné hmoty, nájmy i některé služby. Spotřebitelské ceny navíc meziměsíčně vzrostly o 0,4 procenta a dražší energie a paliva jsou patrné také v zahraničním obchodu.
Služby dál zdražují, elektroniku prodražuje nedostatek čipů
Zatímco potraviny celkovou inflaci tlumí, v dalších částech ekonomiky cenové tlaky přetrvávají. Jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin, energií a další vybrané položky, zůstala v říjnu na 3,1 procenta. To podle Sklenáře potvrzuje, že se trendový vývoj inflace v posledních měsících zásadně nemění.
Určité zlepšení přinesly náklady vlastnického bydlení, takzvané imputované nájemné. Jejich meziroční růst zpomalil ze zářijových 5,1 na 4,6 procenta, což představuje nejnižší hodnotu za poslední rok a půl. Ani tento vývoj však nedokázal výrazněji zbrzdit zdražování služeb, jejichž ceny meziročně vzrostly o 4,5 procenta.
Hypotéky v Česku zdražují už osmý měsíc v řadě. Průměrná nabídková sazba v listopadu vystoupala na 5,96 procenta a od březnového minima vzrostla o více než jeden procentní bod. U modelového úvěru na 3,5 milionu korun to znamená měsíční splátku vyšší o více než 2200 korun. Přesto se podle analytiků Swiss Life Select může blížit obrat. První zlevňování hypoték by mohlo přijít už začátkem příštího roku.
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Money
Hypotéky v Česku zdražují už osmý měsíc v řadě. Průměrná nabídková sazba v listopadu vystoupala na 5,96 procenta a od březnového minima vzrostla o více než jeden procentní bod. U modelového úvěru na 3,5 milionu korun to znamená měsíční splátku vyšší o více než 2200 korun. Přesto se podle analytiků Swiss Life Select může blížit obrat. První zlevňování hypoték by mohlo přijít už začátkem příštího roku.
Zrychluje také růst cen zboží, který v říjnu dosáhl jednoho procenta. Jde o nejvyšší hodnotu od začátku roku 2024. Jedním z důvodů je podle Sklenáře postupné zdražování elektroniky způsobené globálním nedostatkem čipů.
Inflace znovu překročí tři procenta. Nejhorší má přijít v únoru
Současné zpomalení inflace tak podle ČNB nebude mít dlouhého trvání. Do konce letošního roku by se meziroční růst spotřebitelských cen měl znovu přiblížit třem procentům, především kvůli očekávanému zdražování potravin. Výraznější cenový skok pak centrální banka předpokládá na začátku roku 2027.
„Na začátku příštího roku celková inflace pravděpodobně přechodně vyskočí výrazně nad tři procenta, jelikož odezní administrativní vliv převedení poplatků za POZE plně na státní rozpočet. Míra inflace by měla kulminovat v únoru a pak by měla začít zvolňovat,“ upozorňuje Sklenář.
Říjnové zpomalení inflace na 2,4 procenta může být jen dočasné a začátkem příštího roku se růst cen může znovu přiblížit čtyřem procentům. Zároveň se ale otevírá prostor pro stabilizaci hypotečních sazeb, protože bankám zlevnilo úrokové zajištění a téměř šestiprocentní úroveň hypoték se může ukázat jako vrchol, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
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Názory
Říjnové zpomalení inflace na 2,4 procenta může být jen dočasné a začátkem příštího roku se růst cen může znovu přiblížit čtyřem procentům. Zároveň se ale otevírá prostor pro stabilizaci hypotečních sazeb, protože bankám zlevnilo úrokové zajištění a téměř šestiprocentní úroveň hypoték se může ukázat jako vrchol, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Ani následné zpomalení celkové inflace však podle něj nemusí znamenat konec problémů s růstem cen. Jádrová inflace by se totiž měla i v dalších měsících pohybovat kolem tří procent, tedy nad dvouprocentním inflačním cílem ČNB.
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Výhled na příští rok komplikuje nejen přetrvávající domácí zdražování, ale také globální inflační tlaky. Rizikem zůstává zejména vývoj cen energií a potravin, které mohou znovu zvýšit celkovou inflaci.
„Zvýšený inflační výhled pro příští rok vzhledem k vývoji jádrové inflace a globálním inflačním tlakům (energie, potraviny) přináší důvody pro zvýšenou obezřetnost v měnové politice,“ uzavírá Sklenář.
Říjnových 2,4 procenta tak může být spíše krátkou úlevou než začátkem trvalejšího poklesu inflace. Z pohledu centrální banky zůstává podstatné především to, že cenové tlaky ve službách a jádrová inflace nadále přetrvávají. A právě jejich vývoj bude důležitý pro další rozhodování o úrokových sazbách.
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