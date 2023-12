Inflace v EU je na nejnižších hodnotách za poslední roky. Nejhůře dopadlo Česko

Míra inflace v zemích Evropské unie v listopadu klesla o půl procentního bodu na 3,1 procenta a je nejníže zhruba za dva roky, uvedl statistický úřad Eurostat. Nejvyšší inflaci má v celé unii Česká republika, kde ceny meziročně vzrostly o 8,0 procenta. Naopak v Belgii už je deflace, tam ceny meziročně o 0,8 procenta klesly.

V zemích eurozóny míra inflace v listopadu klesla rovněž o půl bodu a činila 2,4 procenta, potvrdil Eurostat svůj původní odhad. Inflace v celé EU součástí odhadu nebývá. Před rokem, tedy loni v listopadu, byla míra inflace v eurozóně 10,1 procenta a v celé unii 11,1 procenta.

Nižší inflace než v České republice tak už je například i v Maďarsku, které bylo dlouho nejhorší v unii. Teď má inflaci 7,7 procenta. V Polsku míra inflace zůstala na říjnové hodnotě 6,3 procenta, na Slovensku klesla na 6,9 procenta. Před rokem byla inflace v Česku na 17,2 procenta, v Maďarsku na 23,1 procenta, na Slovensku 15,1 procenta a v Polsku 16,1 procenta.

Meziměsíčně se ceny v eurozóně o 0,6 procenta snížily, v celé EU proti říjnu klesly o 0,4 procenta. V České republice pak ceny zůstaly meziměsíčně beze změny, stejně jako v Maďarsku. Na Slovensku o 0,2 procenta vzrostly, v Polsku se ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 procenta.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek připomněl, že data o inflaci v Česku zkresluje statistický vliv loňského úsporného tarifu na energie. „Takže výsledky inflace za poslední letošní kvartál nemá smysl až tak přeceňovat,“ uvedl. „Podstatnější jsou trendy, a ty vyznívají mnohem pozitivněji než prezentovaná data. Konkrétně jádrová harmonizovaná inflace v ČR tentokrát poklesla pod hranici šesti procent,“ doplnil Dufek. Očekává, že v lednu inflace v České republice i v metodice Eurostatu klesne ke třem procentům.

Po Belgii byla v zemích EU nejnižší míra inflace v Dánsku, kde činila 0,3 procenta. Třetí nejlepší byla Itálie, kde ceny meziročně vzrostly o 0,6 procenta. Naopak druhou nejhorší zemí po Česku bylo Maďarsko, třetí pak Slovensko s Rumunskem, shodně 6,9 procenta. Ve srovnání s říjnem se v sedmadvacítce členských států míra inflace zmírnila ve 21 zemích, ve třech se nezměnila a ve třech se zvýšila.

V eurozóně k inflaci nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,69 procentního bodu. Následovala kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 1,37 procentního bodu. Naopak o zmírnění inflace se nejvíce zasloužily energie, a to příspěvkem -1,41 procentního bodu.