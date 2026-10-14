Hypotéky znovu zdražují. Průměrná sazba vystoupala nad pět procent
Hypotéky v Česku znovu zdražují. Průměrná sazba nových úvěrů v září vzrostla na 5,1 procenta a proti loňsku je o více než půl procentního bodu výše. Vyšší sazby spolu s rostoucí výší úvěrů zvedly průměrnou měsíční splátku oproti loňským hodnotám o 3900 korun.
Hypoteční sazby v Česku pokračují v růstu. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypotéky za 35,4 miliardy korun, což bylo meziročně o šest procent méně, ale proti srpnu o tři procenta více. Samotné nové úvěry bez refinancování meziměsíčně vzrostly o pět procent na 28 miliard korun.
Průměrná sazba nových hypoték se zvýšila ze srpnových pěti procent na 5,1 procenta. Proti loňskému září je tak o 0,58 procentního bodu výše. Nejníže byla letos v březnu, kdy činila 4,43 procenta. Meziroční růst sazby podle Hypomonitoru zvyšuje u průměrné hypotéky modelovou měsíční splátku přibližně o 1500 korun.
Developeři předpokládají další zdražování bytů, ale pomalejší. V současnosti plánuje 89 procent developerských společností navyšovat ceny, a to v průměru o 6,2 procenta. V prvním pololetí počítaly s růstem cen o 7,8 procenta, vyplývá ze studie analytické společnosti CEEC Research. Růst cen zpomaluje, ceny už jsou u svého stropu. Hlavně proto, že zdražují hypotéky a lidé na bydlení nedosáhnou.
Hypotéky budou zdražovat, říká Zetek z ČSOB. Ceny bytů proto porostou pomaleji, už jsou u stropu
Reality
Developeři předpokládají další zdražování bytů, ale pomalejší. V současnosti plánuje 89 procent developerských společností navyšovat ceny, a to v průměru o 6,2 procenta. V prvním pololetí počítaly s růstem cen o 7,8 procenta, vyplývá ze studie analytické společnosti CEEC Research. Růst cen zpomaluje, ceny už jsou u svého stropu. Hlavně proto, že zdražují hypotéky a lidé na bydlení nedosáhnou.
Vyšší sazba i větší úvěry zvedají splátky
Ještě výraznější je rozdíl při srovnání s průměrnými hodnotami roku 2025. Kombinace vyšší úrokové sazby a větší průměrné hypotéky zvýšila v září průměrnou měsíční splátku nově poskytnutého úvěru o 3900 korun.
U hypotéky ve výši jednoho milionu korun se splatností 30 let se současná měsíční splátka pohybuje kolem 5400 korun.
Počet nových hypoték v září meziměsíčně vzrostl o 2,9 procenta na 5995, meziročně ale zůstal o 12 procent nižší. Refinancované a navýšené úvěry dosáhly objemu 7,5 miliardy korun a tvořily 21,1 procenta celkového trhu.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Trh tlačí sazby vzhůru
Důležitým důvodem dražších hypoték je vývoj delších tržních úrokových sazeb. České pětileté swapy v září vzrostly o 0,35 procentního bodu na průměrných 4,85 procenta, přestože Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Dostaly se tak na nejvyšší měsíční průměr za posledních 12 měsíců.
„Český realitní trh po období dynamického růstu zažívá mírné ochlazení poptávky po investičních nemovitostech. Hlavní výzvou při nákupu nemovitosti je nyní kombinace vysokých cen a vysokých úrokových sazeb,“ uvedl produktový manažer České spořitelny Vilém Mádr.
Podle něj může být pro některé klienty řešením kratší, například dvouletá fixace, která jim dá čas na případnou stabilizaci trhu a pozdější pokles ceny peněz při další refixaci.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.