Hledáte vhodnou alternativu ke spořícímu účtu?

Snižující se úrokové sazby patrně povedou ke zrušení výhodných úroků na spořicích účtech komerčních bank. Naštěstí existuje vhodná alternativa a její popularita každým rokem roste.

Minulý měsíc (únor 2024) snížila ČNB základní úrokové sazby na koruně, a to o půl procentního bodu na 6,25 procenta. Navázala tak na trend, který v roce 2024 podle analytiků bude dále pokračovat. Tím trendem je snižování úrokových sazeb centrálními bankami. K tomu dochází díky postupnému zmírňování inflace.

Nízké úrokové sazby pro komerční banky působící v Česku znamenají výhodnější půjčky od ČNB. Nemusí se tak spoléhat na peníze od vlastních klientů a lákat je tak například právě na vyšší úroky na spořících účtech. Analytik společnosti Purple Trading, Petr Lajsek, proto tvrdí, že v roce 2024 bude stále méně komerčních bank nabízet 5 až 6procentní úroky na svých spořících účtech. Jenže kde hledat alternativu?

ETF fondy - dlouhotrvající stálice mezi pasivními investicemi

Zkratka ETF označuje tzv. exchange-traded funds. Ty se na trzích s investičními produkty objevují od 90. let, a nejsou tak žádnou novinkou. Přesto o nich česká širší veřejnost stále příliš neví. Přitom v zahraničí od svého uvedení způsobily skoro až revoluci v oblasti pasivních investic. Jen stěží byste dnes našli pasivní investiční nástroj, který nabízí tolik možností za cenu začínající od 500 korun měsíčně. Ostatně na grafu níže můžete vidět, že popularita ETF neustále roste.

Rostoucí popularita ETF je evidentní (Celkový počet ETF fondů, zdroj: Statista)

ETF fondy jedním odstavcem

Pokud patříte k těm, kteří o ETF ještě neslyšeli, pak jen krátce zmíníme, že se jedná o soubory aktiv (akcií, dluhopisů, komodit, aj.), které lze obchodovat na burze, a to podobným způsobem jako standardní akcie. Nejčastěji ETF fondy kopírují například složení akciových indexů (S&P 500, NASDAQ, DAX) a investováním do těchto fondů, investujete plošně do akcií firem obsažených v těchto indexech.

Proč lidé volí ETF fondy?

Umožňují diverzifikaci - jedním kliknutím investujete do celého indexu či odvětví firem, skládajícího se z mnoha akcií.

- jedním kliknutím investujete do celého indexu či odvětví firem, skládajícího se z mnoha akcií. Výrazně levnější než akcie - Koupě několika desítek akcií vás může přijít draho. Díky ETF fondům vám však k tomu samému stačí libovolná částka (mnohdy začínající od 500 korun). Nebudete akcie přímo vlastnit, ale v případě jejich úspěchu se potenciálně povezete s nimi. Přitom zaplatíte pouze zlomek poplatku.

- Koupě několika desítek akcií vás může přijít draho. Díky ETF fondům vám však k tomu samému stačí libovolná částka (mnohdy začínající od 500 korun). Nebudete akcie přímo vlastnit, ale v případě jejich úspěchu se potenciálně povezete s nimi. Přitom zaplatíte pouze zlomek poplatku. Je to pasivní investice - Většina drobných investorů chce mít možnost posílat každý měsíc určitou částku pomocí trvalého příkazu. Přesně to ETF fondy umožňují.

ETF portfolia - blíže spořícímu účtu než ETF fondy

ETF fondy lze dále seskupovat do celků - tzv. ETF portfolií, ty poté nabízejí ještě vhodnější alternativu ke spořícímu účtu. Vhodně sestavená ETF portfolia tak mohou nabízet velice vyvážený investiční produkt, který by ETF fondy nabídnout nemohly.

Uveďme si příklad:

Pokud se rozhodneme investovat do ETF fondů sdružujících nejvýkonější společnosti na světě, budeme muset pravděpodobně sáhnout zvlášť po ETF fondech investujících do firem v USA (iShares Core S&P500 UCITS ETF); Evropy (iShares Core EuroSTOXX 50 UCITS ETF); a tzv. Emerging markets (iShares Core EM IMI UCITS ETF). Musíme si tedy najít brokera, který tyto 3 ETF fondy nabízí a do každého z nich zvlášť investovat.

Tyto ETF fondy dneska najdete u standardních Forex brokerů. Avšak pouze ten nejlepší Forex broker vám nabídne všechny tyto 3 ETF fondy jako jedno ETF portfolio. Tím vám výrazně ušetří váš čas i peněženku. Výše zmíněné složení (akcie firem USA, Evropy a rozvojových regionů) tak například splňuje globální akciové ETF portfolio od Purple Trading.

Zvládnete to z internetového prohlížeče

Investování do ETF portfolií navíc nevyžaduje instalaci žádného softwaru a učení se se složitými tradingovými platformami jakou je například u mnoha Forex brokerů MT4 platforma (MetaTrader 4). Investování do ETF portfolií se totiž většinou odehrává v tzv. klientských zónách, kam se dostanete ze svého internetového prohlížeče po založení obchodního účtu u brokera.

Pasivní investice rychle a jednoduše - ETF portfolia od Forex brokera Purple Trading zvládnete přímo z internetového prohlížeče.

A potenciální zhodnocení? Purple nabízí cokoliv od 4 do 10 procent

Narozdíl od spořících účtů s sebou nesou ETF portfolia určitou míru rizika. Jedná se totiž o investiční produkt obchodovaný na finančních trzích. A ty mohou být nepředvídatelné. Jak velké potenciální zhodnocení můžete díky ETF portfoliím získat, tak záleží na mnoha faktorech.

Nejoblíbenější ETF portfolia od Purple Trading:

Vyvážené ETF portfolio

Možný výnos: 4 až 6 procent ročně

4 až 6 procent ročně Investiční horizont: 2 roky

2 roky Rizikovost: Nižší

Nižší Minimální vklad: 500 korun

Pokud hledáte alternativu ke spořícímu účtu, toto ETF portfolio by vás mohlo zaujmout. První část tvoří ETF fond iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF. Ten poskytuje expozici kvalitním akciím z celosvětového trhu. Druhou polovinu pak utváří iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, tedy ETF fond investující do dluhopisů v eurech. Obě části se tak navzájem diverzifikačně vyvažují.

Sektorové akciové ETF portfolio

Možný výnos: 6 až 10 procent

6 až 10 procent Investiční horizont: 10+ let

10+ let Rizikovost: Vyšší

Vyšší Minimální vklad: 500 korun

Rizikovější investice s potenciálně vyšší návratností. Skládá se pouze z akcií zaměřených na určitý aktuálně “táhnoucí” sektor. Cílem je však zachovat složení pokud možno co nejdéle stejné. Aktuálně se sektorové akciové ETF portfolio skládá z firem z odvětví zdravotní péče a odvětví věnujícímu se stárnutí populace. Toto portfolio je vhodné pro pravidelné investice.

Závěrem

Pokud se v roce 2024 poohlížíte po zajímavé alternativě ke spořícím účtům, mohla by být pasivní ETF portfolia vhodným investičním produktem. Nesmíte však zapomínat, že ETF fondy i ETF portfolia narozdíl od spořících účtů představují určitou míru rizika.

Pokud vás tento článek zaujal a chcete prozkoumat možnosti ETF portfolií, budete muset využít služeb brokerů forexového typu. V dnešní době se jich na trhu objevuje spousta, ti nejlepší Forex brokeři se však vyznačují vysokou mírou transparentnosti, ochranou vašeho kapitálu a příznivými obchodními podmínkami. Například u Purple Trading můžete počítat s téměř nulovými poplatky za správu vašeho ETF portfolia.