Důvěra v ekonomiku roste hlavně u spotřebitelů. Nálada podnikatelů je horší

Březnové zlepšení důvěry v tuzemskou ekonomiku ukazuje, že české hospodářství začíná ožívat. Shodují se na tom analytici při hodnocení čerstvých údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vyzdvihují především optimismus spotřebitelů, který podle nich může podpořit spotřebu domácností. Ta by podle analytiků letos měla táhnout hrubý domácí produkt (HDP).

Reklama

Důvěra v českou ekonomiku v březnu po dvou měsících poklesu stoupla a je nejvyšší od loňského května .Souhrnný indikátor důvěry se meziměsíčně zvýšil o 3,6 na hodnotu 94,2 bodu. Vzrostla důvěra u podnikatelů i spotřebitelů . Výsledky konjunkturálního průzkumu zveřejnil Český statistický úřad.

Hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil upozornil, že důvěra spotřebitelů dosáhla 99,9 bodu, což je nejvyšší hodnota od října 2021. „Domácnosti tak evidentně již zřetelně vidí světlo na konci tunelu, přestávají se obávat dalších cenových šoků, hrozby nezaměstnanosti, poklesu reálných výdělků či dopadů vládního konsolidačního balíčku. Právě větší optimismus spotřebitelů je to, co česká ekonomika postrádala v uplynulých letech. Jejich slabá nákupní aktivita byla dosud hlavním důvodem, proč se návrat na předpandemické otáčky na rozdíl od celého zbytku EU stále nedařil,” uvedl Hradil.

Česká ekonomika klesla, spotřebitelé šetří, ale blýská se na lepší časy Money Česká ekonomika loni meziročně klesla podle zpřesněného odhadu o 0,4 procenta po nárůstu o 2,4 procenta v roce 2022. Český statistický úřad (ČSÚ) tak nyní potvrdil svůj první odhad z konce ledna. V posledním čtvrtletí loňského roku hrubý domácí produkt (HDP) meziročně klesl o 0,2 procenta, oproti třetímu čtvrtletí naopak stoupl o 0,2 procenta. I tato čísla se shodují s předchozím odhadem statistiků. ČTK Přečíst článek

Nálada podnikatelů zaostává za spotřebiteli

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera se začíná obracet horší nálada domácností a firem z prvních dvou měsíců roku. „Domácnosti současnou situaci již nevnímají natolik negativně. A zejména předpokládají zlepšení své finanční situace, což by mohlo znamenat rychlejší oživení doposud utlumené spotřeby domácností. Také v případě firem je patrný náznak optimismu,” uvedl. „Ačkoli čísla jednoho měsíce nelze přeceňovat, závěr prvního čtvrtletí letošního roku naznačuje mírný optimismus,” dodal Seidler.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek hodnotí údaje o důvěře v ekonomiku jako znamení, že se české hospodářství stabilizovalo a zřejmě vykáže v prvním čtvrtletí symbolický růst. „O nějaké konjunktuře je zatím předčasné hovořit, protože v první fázi se pojede na vrub zásob a teprve s oživením zahraniční poptávky lze předpokládat i pozitivní impuls ve výrobním sektoru. Prozatím ovšem pozitivní očekávání firem nejsou jasně podložená novými objednávkami,” uvedl.

Daniel Janeček ze strategického poradenství PwC ČR upozornil, že nálada podnikatelů zaostává za spotřebiteli. „Po přibližně třech letech jsme opět svědky toho, že se pomyslné nůžky rozevírají ve prospěch spotřebitelů, což bylo naposledy výrazně patrné během pandemie. Podnikatelé také musí pociťovat zvýšení stability, ale výhledové faktory, jako je například vývoj nových zakázek v průmyslu, zatím příliš pozitivní nejsou,” uvedl.

Světová ekonomika letos poroste rychleji, než se očekávalo. Výrazné zlepšení čeká Rusko Money Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky. Podle aktualizované prognózy se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o 3,1 procenta, zatímco v říjnu MMF letošní růst odhadoval na 2,9 procenta. Za zlepšením prognózy podle fondu stojí příznivější hospodářské vyhlídky ve Spojených státech a v některých velkých rozvíjejících se ekonomikách. ČTK Přečíst článek

Plné nákupáky klamaly, propad útrat Čechů byl loni čtyřnásobný oproti covidu Money Nákupní centra či restaurace sice loni mnohdy plné byly, ale z toho nakonec – jak se ukazuje – nelze nic moc usuzovat. Dokládají to nově zveřejněná čísla statistiků za celý loňský rok. Tržby maloobchodu se totiž – v inflačním očištění – propadly o více než čtyři procenta. Že to není mnoho? Pak vězme, že je to nejhlubší propad minimálně v tomto miléniu. Lukáš Kovanda Přečíst článek