Hořčík, céčko a déčko. Češi doplňky milují, v kvalitě ale tápou, ukazuje průzkum
Češi jedou v doplňcích stravy. Bere je 84 procent lidí. Kvalitu přitom většina staví nad cenu. Jenže v tom, co přesně „kvalitní doplněk“ znamená, už mají trošku „hokej“. Nejvíc frčí hořčík, s odstupem pak vitamin C a D.
Češi doplňkům stravy věří natolik, že je většina pravidelně zařadila do svého každodenního režimu. Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro Pilulku je užívá 84 procent lidí ve věku 18 až 55 let a více než polovina z nich denně. Když ale přijde na výběr, začíná zmatek. Jedni sledují množství účinné látky, druzí čistotu složení, další dají hlavně na vlastní zkušenost. A cena? Ta je pro většinu až na druhém místě.
Hořčík je česká jednička
Když už Češi po doplňcích sáhnou, nejčastěji volí hořčík. Užívá ho 60 procent respondentů, následuje vitamin C s 53 procenty a vitamin D se 45 procenty.
Lidé sami nejčastěji uvádějí, že po nich sahají kvůli podpoře imunity, celkové péči o zdraví a prevenci nebo kvůli únavě a nedostatku energie. Jak průzkum upozorňuje, jde o motivace spotřebitelů, nikoli o důkaz účinku konkrétních přípravků.
Při výběru přitom nerozhoduje jen reklama nebo doporučení influencera. Největší váhu má vlastní zkušenost, kterou uvádí 32 procent respondentů. Hned za ní následuje doporučení rodiny a přátel, lékaře a lékárníka.
NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost.
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NutraRating převádí klíčové vlastnosti produktů na procentní skóre a přiděluje jim známky od nejkvalitnějšího A+ až po méně kvalitní D. Hodnocení se zaměřuje na pět hlavních oblastí: koncentraci bílkoviny, kvalitu zdroje, čistotu složení, testování a transparentnost.
Kvalita ano. Ale co to vlastně znamená?
Pro 65 procent uživatelů je při výběru důležitější kvalita než cena. A většina je za prokazatelně kvalitnější výrobek ochotná připlatit.
Jenže právě tady začíná problém. Když měli lidé sami říct, podle čeho kvalitu poznají, odpovědi se rozcházely. Nejčastěji zmiňovali dostatečné množství účinné látky, kvalitní suroviny a dobré složení.
Když dostali na výběr konkrétní možnosti, nejvíc hlasů opět získalo množství účinné látky, následované čistým složením a dobrou vstřebatelností.
„Dva výrobky se stejnou účinnou látkou se mohou lišit její formou, množstvím, využitelností pro organismus i čistotou složení. Velké číslo na etiketě proto samo o sobě kvalitu nedokládá,“ upozorňuje Michal Pohludka, odborný člen Pilulka Board of Advisory. Podle něj je proto potřeba dívat se na více parametrů najednou. Ani tak ale nelze z etikety jednoduše vyčíst, který přípravek konkrétní člověk skutečně potřebuje.
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Online ano, lékárna pořád vede
Sedm z deseti spotřebitelů nakupuje doplňky alespoň někdy online. Nejčastějším místem nákupu ale zůstávají lékárny – ať už kamenné, nebo internetové. To dobře ukazuje, že doplňky se sice přesunuly do běžného online nákupního režimu, ale lidé pořád hledají prostředí, které vnímají jako důvěryhodné.
Pilulka chce zjednodušit orientaci
Právě na nejasnost kolem kvality se Pilulka snaží reagovat vlastním systémem NutraRating. Ten podle firmy hodnotí více než 3500 doplňků stravy a proteinů na stupnici od A+ do D.
Do hodnocení vstupuje forma a množství účinných látek, čistota složení, pomocné látky, původ surovin, výrobní standardy, testování a transparentnost výrobce. U relevantních látek systém zohledňuje také jejich využitelnost pro organismus, u proteinů pak koncentraci a zdroj bílkovin.
„Průzkum potvrzuje, že při výběru doplňků stravy hraje prim kvalita. Zároveň ale ukazuje, jak rozdílně si ji lidé vykládají a podle čeho ji posuzují,“ říká šéf Pilulky Petr Toupal. Podle něj má NutraRating několik parametrů převést do jedné srozumitelné známky a zároveň ukázat, z čeho hodnocení vychází.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.