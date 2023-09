Poptávka po diamantech po covidu-19 je tak mizerná, že Alrosa zastavila jejich prodej

Ruský těžební gigant Alrosa zastavil veškerý prodej diamantů ve snaze podpořit klesající ceny. Informovala o tom agentura Bloomberg, která tento krok označila za téměř bezprecedentní. Poptávka po diamantech po pandemii covidu-19 obecně oslabila. Ekonomické problémy se projevují mimo jiné tím, že spotřebitelé snižují výdaje za luxusní zboží. Pokles cen komodity se v posledních týdnech zrychlil a kupci v Indii, která je největším odběratelem surových diamantů, vyvíjejí tlak na největší těžaře, aby omezili nabídku.

Alrosa dočasně zastavila prodej až do listopadu. Společnost uvedla, že věří, že její krok vyřeší nesoulad mezi nabídkou a poptávkou, který se objevil v posledních měsících. Konkurenční a kdysi monopolní společnost De Beers dává svým odběratelům větší flexibilitu při odmítání diamantů, které mají smluvně nakoupit.

Pokles cen začal u větších kusů

Pokles cen začal u větších kusů, ale v posledních týdnech se rozšířil i na ty menší, protože rostou obavy ohledně poptávky a zároveň i konkurence laboratorně vyrobených diamantů. Ačkoli Alrosa i De Beers už dříve dodávky při oslabení poptávky omezovaly, úplné zmrazení prodeje je mimo velké krize, jako je vypuknutí pandemie, velmi neobvyklé.

De Beers zatím nemá v plánu vlastní prodeje snižovat, místo toho tato divize těžaře Anglo American vychází vstříc svým odběratelům. Už dříve jim umožňovala odložit do konce roku nákup až 50 procent diamantů větších než jeden karát. Tento týden v memorandu zákazníkům podle zdrojů sdělila, že budou moci vyjmout některé menší zboží z balíčků, které mají nasmlouvané k nákupu.

Těžaři budou možná muset ceny snížit

Společnost De Beers prodává své drahokamy prostřednictvím deseti prodejních akcí ročně, při nichž kupující musí zpravidla akceptovat nabízenou cenu a množství. Zákazníci sice mohou nákup odmítnout, ale to může mít vliv na přidělování diamantů, které dostanou v budoucnu, takže mnozí se zdráhají nevýhodné zboží odmítnout.

Větší i menší diamanty se na sekundárním trhu, kde si je obchodníci a zpracovatelé prodávají mezi sebou, obchodují s více než desetiprocentní slevou oproti prodejní ceně společností De Beers a Alrosa, uvedly zdroje. To podle Bloombergu indikuje, že těžaři možná budou muset ceny dále snížit. Na státem kontrolovanou Alrosu uvalily po ruské invazi na Ukrajinu sankce Spojené státy a Británie. Po oznámení amerických sankcí se prodej společnosti snížil, ale zotavila se díky přesunu objemů do Asie, hlavně do Indie.

Nejmenovaný představitel belgické vlády minulý týden podle agentury Reuters uvedl, že skupina ekonomicky vyspělých zemí G7 se chystá během několika příštích týdnů oznámit embargo na dovoz ruských diamantů.

