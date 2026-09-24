První elektrické Bentley je na světě. Torcal zní jako V8 a má být „cenově dostupnější“
Bentley vstupuje do éry elektromobility po svém. První čistě elektrický model Torcal si zachovává typický vzhled značky a dokonce napodobuje zvuk osmiválce V8, přestože pod kapotou spalovací motor nemá. SUV s cenou od zhruba 4,9 milionu korun má být „dostupnějším Bentley“ a automobilce otevřít dveře k novým zákazníkům.
Bentley představilo svůj první plně elektrický automobil. SUV s názvem Torcal má ukázat, že přechod na bezemisní pohon nemusí znamenat rozchod s tradicemi britské luxusní značky. Automobilka zachovala řadu designových prvků známých ze spalovacích modelů, včetně diamantových světel připomínajících klasickou přední masku, kterou elektromobil kvůli chlazení motoru fakticky nepotřebuje.
Bentley se tím vydává jinou cestou než Ferrari. První elektromobil italské značky Luce část fanoušků kritizovala právě proto, že se příliš nepodobá jejím tradičním nízkým sportovním vozům. „Naším záměrem bylo vždy vytvořit především Bentley,“ řekl agentuře Reuters šéf automobilky Frank-Steffen Walliser. Podle něj zákazníci nechtějí úplně jiné auto jen proto, že je elektrické.
Elektromobil se zvukem osmiválce
Torcal se ke spalovacím Bentley hlásí nejen vzhledem. Automobilka se pokusila napodobit také pocit z osmiválcového motoru V8. Zvukový doprovod vozu vychází z orchestrálních tympánů doplněných menšími bubny, jejichž rytmus se při akceleraci zrychluje.
„Spalovací motory tu budou ještě velmi dlouho,“ říká šéf Bugatti Mate Rimac. V rozhovoru pro CNBC luxusní supersporty přirovnal k luxusním analogovým hodinkám z dílen švýcarských mistrů. A zatímco Apple Watche jsou masovka, Patek Philippe jen pro vyvolené. U luxusních aut je to podle něj stejné. Podle Rimace nebude už rozhodovat jen výkon, ale i mechanika, řemeslo, emoce a možnost vytvořit unikát. Zákazníci Bugatti nefandí elektromobilům a za samotnou individualizaci vozu běžně připlácejí stovky tisíc dolarů.
Šéf Bugatti: Elektromobily jsou jako Apple Watch. Pro masy. Bohatí chtějí řev motoru
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„Spalovací motory tu budou ještě velmi dlouho,“ říká šéf Bugatti Mate Rimac. V rozhovoru pro CNBC luxusní supersporty přirovnal k luxusním analogovým hodinkám z dílen švýcarských mistrů. A zatímco Apple Watche jsou masovka, Patek Philippe jen pro vyvolené. U luxusních aut je to podle něj stejné. Podle Rimace nebude už rozhodovat jen výkon, ale i mechanika, řemeslo, emoce a možnost vytvořit unikát. Zákazníci Bugatti nefandí elektromobilům a za samotnou individualizaci vozu běžně připlácejí stovky tisíc dolarů.
Novinka má zároveň patřit k cenově dostupnějším modelům značky. Základní cena činí 173 tisíc liber, tedy podle aktuálního kurzu přibližně 4,9 milionu korun. Pro srovnání elektrické Ferrari Luce začíná na 550 tisících eurech, což odpovídá zhruba 13,4 milionu korun.
Walliser proto Torcal označuje za „dostupnější Bentley“, které může automobilce otevřít nové trhy. Firma už vůz ukazuje současným i potenciálním zákazníkům a podle jejího šéfa pochází zhruba polovina zájmu od lidí, kteří už Bentley vlastní. Druhou polovinu tvoří noví zájemci o značku. Silný zájem automobilka zaznamenává v Evropě, na Blízkém východě a v amerických státech s vyšším rozšířením elektromobilů. V Číně začne kampaň příští rok.
Luxusní značky s elektromobily váhají
Bentley přitom svůj přechod k elektromobilitě už dříve zpomalilo. Premiéra prvního elektrického modelu byla posunuta na rok 2026 a automobilka zároveň ustoupila od plánu stát se do roku 2030 čistě elektrickou značkou. Důvodem podle ní bylo to, že zákazníci na takovou změnu ještě nejsou připraveni.
Automobilka Ferrari zaznamenala mimořádný úspěch se svým prvním plně elektrickým modelem. Unikátní exemplář Ferrari Luce se na charitativní aukci prodal za 40 milionů dolarů, tedy zhruba 840 milionů korun. Stal se tak nejdražším novým automobilem, jaký byl kdy vydražen.
První elektrické Ferrari přepsalo rekord. V aukci se prodalo za 40 milionů dolarů
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Automobilka Ferrari zaznamenala mimořádný úspěch se svým prvním plně elektrickým modelem. Unikátní exemplář Ferrari Luce se na charitativní aukci prodal za 40 milionů dolarů, tedy zhruba 840 milionů korun. Stal se tak nejdražším novým automobilem, jaký byl kdy vydražen.
Podobnou opatrnost je vidět i u dalších luxusních automobilek. Rolls-Royce je vedle Ferrari další velkou ultraluxusní značkou, která už elektromobil prodává. Lamborghini odložilo svůj první elektrický model až na konec desetiletí a McLaren oznámil, že v současnosti elektromobil nechystá. Obě značky poukazují na omezenou zákaznickou poptávku.
Bentley investovalo téměř deset miliard
Do závodu v Crewe na severozápadě Anglie investovalo Bentley kvůli výrobě Torcalu 350 milionů liber, přibližně 9,9 miliardy korun.
Investice přichází krátce poté, co McLaren oznámil investici 500 milionů liber v Británii, tedy asi 14,2 miliardy korun, a Nissan plán investovat 170 milionů liber, zhruba 4,8 miliardy korun, do výroby nového modelu v zemi.
Britský ministr pro podnikání Jonathan Reynolds označil investici Bentley za další důkaz toho, že země vytváří správné podmínky pro růst.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
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Lepší život jako téma čísla
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Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.