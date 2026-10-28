Spotřebáky za čtyři procenta? Realita je dražší. Kde si půjčit nejlevněji
Půjčka za 3,97 procenta? V reklamě možná. Průměrný Čech ale podle statistik ČNB platí dvojnásobek. Kde vám nyní dají nejvýhodnější půjčku? Newstream porovnal nabídkové sazby bank i nebankovních platforem.
Výhodou spotřebitelského úvěru je, že není vázán na žádný konkrétní účel ani nevyžaduje zástavu. Na rozdíl třeba od hypotéky. Ze srovnání hlavních bank a některých finančních institucí či platforem vyplynulo, že úrokové sazby u bank začínají na 3,97 procenta a největší banky (Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka) nejdou pod 4,39 procenta. Zásadní ale je, že skutečná výše úrokové sazby je individuální. Odvíjí se od nejnižší sazby, k níž se přičítá přirážka, kterou ovlivňuje hlavně bonita klienta, tedy stručně řečeno jeho schopnost splácet.
Finanční instituce často nabízejí kalkulačku, kde si člověk po zadání svých parametrů může s určitou měrou pravděpodobnosti zjistit, kolem jaké hodnoty by se jeho sazba mohla pohybovat. Orientaci poskytují také informace, které banky i jiní poskytovatelé běžně zveřejňují, a sice to, jaká část klientů má sazbu v určitém pásmu. Například u Komerční banky (KB) má nejvíce klientů (48,3 procenta) sazbu od 5,9 procenta a nejméně (devět procent) nad 8,9 procenta.
Ještě nedávno to vypadalo, že čtyřprocentní úroky na spořicích účtech pomalu zmizí. Teď se vracejí. Banky po červnovém zvýšení sazeb ČNB znovu přitápějí pod úročením vkladů a špička trhu se v září posunula nad čtyři procenta. Nejlepší nabídka už začíná číslem 4,30. A zvyšování pokračuje. Ve středu vylepšila spoření také Air Bank. Jenže čím vyšší sazba, tím častěji čeká na klienta nějaké „ale“.
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Ještě nedávno to vypadalo, že čtyřprocentní úroky na spořicích účtech pomalu zmizí. Teď se vracejí. Banky po červnovém zvýšení sazeb ČNB znovu přitápějí pod úročením vkladů a špička trhu se v září posunula nad čtyři procenta. Nejlepší nabídka už začíná číslem 4,30. A zvyšování pokračuje. Ve středu vylepšila spoření také Air Bank. Jenže čím vyšší sazba, tím častěji čeká na klienta nějaké „ale“.
Podle statistik České národní banky (ČNB) dosáhla v srpnu průměrná sazba u nově poskytovaných úvěrů na spotřebu 7,99 procenta. Číslo odráží i účelové úvěry na nákup auta, vybavení domácnosti a podobně, které jsou ale o pouhé desetiny procentního bodu levnější než půjčky na „cokoliv“, proto je jejich vliv na celkový výsledek minimální.
Hodnotu nad sedm procent ukázal i Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů, který v září dosáhl hodnoty 7,02 procenta. Analytička Broker Consulting Michaela Pudilová poukazuje na to, že cena spotřebitelských úvěrů kolísá. V letošním srpnu vyšplhala na 8,28 procenta. Za kolísáním stojí faktory na straně poptávky, jako jsou financování dovolených, návratu dětí do škol a podobně.
Více splátek, vyšší cena
Nejnižší úrok automaticky neznamená nejlevnější půjčku. Zásadní věcí je počet splátek, který si žadatel o úvěr většinou může vybrat. „Spotřebitelské úvěry běžně umožňují rozložit splátky na rok až deset let. Delší splatnost snižuje měsíční zatížení rozpočtu, zároveň však zpravidla zvyšuje celkovou částku zaplacených úroků,“ konstatuje Pudilová. A uvádí konkrétní příklad.
Domácnost, která si potřebuje půjčit 100 tisíc korun na vybavení bytu, by při pevné úrokové sazbě sedm procent ročně a splatnosti jeden rok měsíčně splácela přibližně 8 653 korun. Celkem by za úvěr zaplatila zhruba 103 832 korun. „Pokud by si ale stejnou půjčku rozložila na pět let, měsíční splátka by klesla na přibližně 1 980 korun. Celkově by však zaplatila 118 807 korun, tedy téměř o 15 tisíc korun více. Rozdíl způsobuje vyšší částka zaplacených úroků,“ podtrhuje analytička. Modelový výpočet předpokládá anuitní splácení v pravidelných měsíčních splátkách, neměnnou sedmiprocentní úrokovou sazbu a nezahrnuje další poplatky spojené s úvěrem.
|Banka / poskytovatel
|Název půjčky
|Roční úroková sazba (%)
|RPSN (%)
|Maximální objem úvěru
|Doba splatnosti (měsíce)
|Česká spořitelna
|Půjčka na cokoliv
|4,39 až 19,99
|4,54 až 22,2
|2,5 milionu
|až 108
|ČSOB
|Půjčka na cokoliv
|4,99 až 16,07
|neuvedeno
|2,5 milionu
|až 120
|Komerční banka
|Osobní půjčka
|4,69
|od 5,1
|2,5 milionu
|až 96
|Trinity Bank
|Lepší půjčka
|3,97 až 9,99
|4,05 až 10,46
|1,5 milionu
|12 až 144
|Air Bank
|Půjčka na cokoliv
|4,4 až 17,9
|od 4,49
|1,5 milionu
|6 až 120
|Raiffeisenbank
|Minutová půjčka
|4,9 až 17,9
|od 5,2
|2 miliony
|3 až 120
|Moneta Money Bank
|Půjčka na cokoliv
|od 4,9
|od 5,01
|1,5 milionu
|až 120
|UniCredit Bank
|Půjčka na cokoliv
|5,55
|od 5,77
|1,5 milionu
|12 až 120
|mBank
|mPůjčka Plus od mBank
|od 4,49
|od 4,59
|1,2 milionu
|12 až 120
|Zonky
|Lidé půjčují lidem
|3,75 až 19,99
|4,5 až 26,94
|2 miliony
|12 až 120
|Skip Pay (příklad: 100 tisíc na 8 let)
|Půjčte si až 100 tisíc na cokoliv
|14,5
|15,5
|100 tisíc
|až 96
Zdroj: webové stránky bank a platforem. Stav k 27. 10. 2026. Úrokové sazby a RPSN se mohou lišit podle podmínek konkrétní nabídky.
K úrokům ještě poplatky
Je tu ještě jeden důvod, proč nejnižší nabídková sazba neznamená nejlevnější spotřebitelský úvěr. Banka či finanční instituce si k úrokové sazbě připočítává ještě své další výdaje, jako třeba poplatek za uzavření smlouvy, za správu úvěru, převod financí a podobně.
Například u Komerční banky činí jednorázový poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 850 korun. Takzvaná RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, která musí být ze zákona součástí nabídky, určuje, kolik procent z dlužné částky klient zaplatí za rok. A umožní posuzování, zda je nabídka výhodná, či nikoliv. Úrok může být nízký, ale další poplatky tak vysoké, že se vyplatí vzít si půjčku s vyšším úrokem jinde. Podle ČNB dosáhla v srpnu průměrná RPSN u spotřebitelských úvěrů 8,27 procenta.
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Bonusové sazby a účelové „spotřebáky“
U Air Bank začíná úroková sazba u spotřebitelského úvěru na 4,4 procenta a končí na 17,9 procenta. Bonusová sazba, která je pro nejlépe splácející klienty, má rozmezí od 4,4 do 16,9 procenta. RPSN se liší podle výše půjčky a toho, zda splácíte včas. U velké půjčky, například 300 tisíc korun, činí základní sazba 8,4 procenta a RPSN 8,74 procenta. Při včasném splácení je bonusová sazba na 7,40 procenta a RPSN na 7,67 procenta. U malé půjčky, například 30 tisíc korun, a úrokové sazbě 11,9 procenta, představuje RPSN 12,56 procenta a při včasném splácení jsou úroky 10,9 procenta a RPSN 11,45 procenta.
Banky, jako třeba Česká spořitelna či Air Bank, také v rámci úvěrů na spotřebu nabízejí úvěry vázané na konkrétní účel, který je ovšem třeba doložit. Například na auto, na vybavení bytu či jeho rekonstrukci. U spořitelny je minimální sazba u těchto úvěrů 4,3 procenta, tedy o něco nižší než u Půjčky na cokoliv, která začíná na 4,39 procenta. A pak je tu půjčka s názvem Peníze na klik, která umožňuje opakované čerpání až do 50 tisíc měsíčně. U příkladu půjčky 20 tisíc korun s dobou splatnosti po dobu neurčitou platí roční úroková sazba 16,9 procenta a RPSN je 19,1 procenta. Celkem tedy klient zaplatí 22 022 korun.
Nebanky a platformy
U Cofidisu si lze formou spotřebitelského úvěru půjčit od deseti tisíc do milionu korun. Kalkulačka na webových stránkách vám nabídne výši měsíční splátky spolu s počtem splátek. Pokud jste ochotni měsíčně splácet 9 073 korun, což by znamenalo splátky po dobu jednoho roku, a o půjčku žádáte spolu s partnerem, pak bude roční úroková sazba činit 15,99 procenta a RPSN 17,22 procenta, takže celkově zaplatíte 108 876 korun. Pokud si vyberete nejnižší z nabízených splátek, 1 813 korun, čemuž odpovídá 108 měsíců (devět let), bude úroková sazba o procentní bod vyšší a Cofidisu ve finále zaplatíte skoro dvojnásobek (195 804 tisíc). A pokud byste žádali jako single, tak konečná částka dosáhne 202 500 korun.
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Na vlastní bydlení už mladým často nestačí ani hypotéka. Do hry proto vstupují rodiče, jejich úspory a někdy i nemovitosti, ve kterých sami žijí. Podle průzkumu Ipsosu pro Broker Consulting předalo 65 procent rodičů, kteří dětem pomohli s bydlením, část majetku původně určeného až k dědictví. Pomoc přitom může znamenat milionové částky i zásah do vlastního finančního zabezpečení. Přesto by devět z deseti rodičů dětem pomohlo znovu.
Zonky, která je součástí skupiny Air Bank, představuje speciální typ půjčování. Věřitelem totiž není společnost, ale investoři, a úroková sazba je individuální pro každého klienta a obvykle bývá nižší než u bank. Úroková sazba obecně začíná na 3,75 procenta a může dosáhnout až 19,99 procenta. RPSN se pohybuje od 4,5 do 26,94 procenta.
Ke konci září měla největší část klientů (35 procent) podle údajů Zonky úrokovou sazbu pět až 8,99 procenta a sedm procent klientů 14 až 19,9 procenta. Dalších 32 procent klientů získalo sazbu 3,75 až 4,99 procenta. Půjčit si zde lze od pěti tisíc do dvou milionů korun na dobu od 12 měsíců až do 10 let. Pokud ale žadatel zároveň splácí hypotéku či úvěr ze stavebního spoření, bude doba splácení omezena osmi lety.
Sleva za řádné splácení a pojištění
Poskytovatelé půjček také nabízejí slevu za řádné splácení. Třeba Česká spořitelna inzeruje, že u Půjčky na cokoliv klientovi vrátí úroky za první tři měsíce a že mu za řádné splácení odpustí až 12 splátek. Vrácení úroků za jeden kvartál při sazbě 6,99 procenta u půjčky 100 tisíc představuje vratku 1 754 korun, u 400 tisíc pak 7 045 korun.
Ještě nedávno platilo, že čím víc si realitní investor půjčí, tím víc vydělá. Rok 2026 tuhle logiku zlomil. Česká národní banka zpřísnila doporučení pro investiční hypotéky, banky víc řeší kvalitu zástav a ani firemní úvěry už nejsou tak snadné jako dřív. Kdo chce portfolio dál rozšiřovat, potřebuje plán dřív, než mu banka poprvé řekne ne. Proč už nestačí skládat jednu hypotéku za druhou a jak se připravit na firemní financování, vysvětluje ve svém komentáři Dalibor Klíč, CEO společnosti MECH, která pomáhá realitním investorům s výběrem, financováním a správou nemovitostí.
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Ještě nedávno platilo, že čím víc si realitní investor půjčí, tím víc vydělá. Rok 2026 tuhle logiku zlomil. Česká národní banka zpřísnila doporučení pro investiční hypotéky, banky víc řeší kvalitu zástav a ani firemní úvěry už nejsou tak snadné jako dřív. Kdo chce portfolio dál rozšiřovat, potřebuje plán dřív, než mu banka poprvé řekne ne. Proč už nestačí skládat jednu hypotéku za druhou a jak se připravit na firemní financování, vysvětluje ve svém komentáři Dalibor Klíč, CEO společnosti MECH, která pomáhá realitním investorům s výběrem, financováním a správou nemovitostí.
Finanční instituce také nabízejí možnost pojistit si schopnost splácet pro případ, že by dlužník například onemocněl či se dostal do nějaké krizové situace, která by mu nedovolila pokračovat ve splácení. Například u Raiffeisenbank stojí takové pojištění měsíčně 11,9 procenta ze splátky úvěru.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.