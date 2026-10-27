Dědictví na smrt nečeká. Češi kvůli bydlení dětí rozdávají majetek už za života
Na vlastní bydlení už mladým často nestačí ani hypotéka. Do hry proto vstupují rodiče, jejich úspory a někdy i nemovitosti, ve kterých sami žijí. Podle průzkumu Ipsosu pro Broker Consulting předalo 65 procent rodičů, kteří dětem pomohli s bydlením, část majetku původně určeného až k dědictví. Pomoc přitom může znamenat milionové částky i zásah do vlastního finančního zabezpečení. Přesto by devět z deseti rodičů dětem pomohlo znovu.
Drahé bydlení mění pravidla předávání majetku mezi generacemi. Rodiče stále častěji pomáhají dospělým dětem nejen z běžných úspor, ale i penězi a nemovitostmi, které jim původně chtěli odkázat až později.
„Z průzkumu vyplývá, že dědictví přestává být pro část rodin vzdálenou otázkou budoucnosti. U některých rodičů, kteří už dětem s bydlením pomohli, vidíme, že majetek původně určený k pozdějšímu předání využili na pomoc dětem už nyní,“ říká Michal Straka, specialista na finanční trh z agentury Ipsos.
A nejde o ojedinělé případy. Podle průzkumu Ipsosu pro Broker Consulting už takto dětem předalo část budoucího dědictví 65 procent oslovených rodičů, kteří svým dětem pomohli s bydlením. Majetek, který měl na další generaci přejít až za řadu let, tak v mnoha rodinách mění majitele podstatně dříve.
Většina rodičů si totiž dobře uvědomuje, že jejich děti to mají s pořízením vlastního bydlení těžší než oni sami. Podle průzkumu je o tom přesvědčeno 65 procent dotázaných, zatímco pouhá čtyři procenta si myslí, že dnešní mladí jsou na tom lépe. A téměř devět z deseti rodičů věří, že bez finanční pomoci rodiny je pro mnoho mladých lidí vlastní bydlení prakticky nedosažitelné.
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Děti potřebují bydlet. Rodiče pomáhají, jak mohou
Předčasné dědictví přitom nemusí znamenat jen převod rodinného domu nebo bytu. Nejčastěji pomáhají finančním darem v hotovosti nebo penězi ze spořicího účtu. Obě možnosti uvedlo shodně 28 procent rodičů. Dalších 23 procent využilo peníze ze stavebního spoření.
Významnou roli ale hrají také nemovitosti. Téměř čtvrtina těchto rodičů uvedla, že do pomoci zapojila nemovitost, ve které sama bydlela. Dalších deset procent poskytlo podíl na nemovitosti a devět procent druhou či investiční nemovitost.
To, co mělo původně připadnout dětem až jednou, jim tak může pomoci získat vlastní bydlení už dnes. Pro rodiče ale může dřívější předání majetku znamenat omezení finančních rezerv nebo možností, jak se svým vlastnictvím v budoucnu nakládat.
„Předat dítěti peníze nebo nemovitost dříve může dávat smysl, protože mu majetek pomůže právě ve chvíli, kdy řeší vlastní bydlení. Rodiče by ale měli současně počítat s tím, že se tohoto majetku vzdávají dříve, než původně plánovali, a v budoucnu jim může chybět,“ upozorňuje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.
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Ve hře jsou miliony korun
Že nejde jen o drobné příspěvky na první bydlení, ukazují další výsledky průzkumu. Mezi rodiči, kteří při pomoci dětem využili nemovitost nebo pozemek, uvedlo 31 procent hodnotu tohoto majetku mezi dvěma a pěti miliony korun. Dalších 18 procent zapojilo nemovitý majetek v hodnotě přes pět milionů. Celkem tak téměř polovina pracovala s nemovitostmi či pozemky v hodnotě nejméně dvou milionů korun.
Část rodičů přitom využívá přímo nemovitosti, v nichž žije. Jiní dětem převádějí podíl, podílejí se na společném nákupu nebo dávají vlastní nemovitost do zástavy.
„Ukazuje se dlouhodobě, že ‚nemovitost v rodině‘ je jedním z nejvýznamnějších aktiv, u kterých dochází k mezigeneračnímu předávání,“ cituje tisková zpráva Broker Consultingu Mojmíra Hampla, předsedu Národní rozpočtové rady.
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Rodičům ubývá finanční jistota
Pomoc s bydlením ovšem není zadarmo ani pro rodiče. Více než polovina těch, kteří dětem pomohli, pocítila středně velký nebo významný dopad na vlastní finanční jistotu. U 43 procent se pomoc výrazněji promítla do dlouhodobých úspor, u 42 procent do finančních rezerv a u 34 procent do přípravy na důchod.
Průzkum zachytil také konkrétní zkušenosti rodičů. Někteří kvůli pomoci dětem odložili vlastní plány, jiní sáhli na peníze původně určené pro stáří.
„Obě děti bydlí, já žiju z ruky do huby, ale hlavně že bydlí,“ popsal svou situaci jeden z respondentů. Jiný zase uvedl: „Úplně jsme se vydali z peněz, aby prostřední dítě mohlo bydlet. Až bude potřebovat nejmladší, vůbec nevím, co budeme dělat.“
Navzdory těmto zkušenostem by 90 procent rodičů, kteří už dětem s bydlením pomohli, své rozhodnutí zopakovalo. Tři čtvrtiny jsou navíc přesvědčeny, že bez jejich pomoci by jejich dítě vlastní bydlení nezískalo.
Podle bývalého premiéra a guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka může mít tento vývoj širší dopady. „Nedostupné vlastnické bydlení a tímto vynucený mezigenerační transfer majetku bude v budoucnu snižovat ekonomický růst Česka,“ uvedl.
Pro část českých rodin tak vlastní bydlení přestává být jen otázkou toho, kolik si mladí dokážou vydělat a půjčit. Stále více záleží také na tom, co jim mohou předat rodiče. A zda si to mohou dovolit.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
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O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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