Čtyři roky a dost. Estonská Inbank v Česku končí
Přišla s ambicí prosadit se na českém trhu, odchází se ztrátou. Estonská Inbank po pouhých čtyřech letech v Česku končí. Tvrdí, že zdejší trh ovládaný velkými bankami a finančními poradci jejímu obchodnímu modelu nesvědčí. Od ledna přestane přijímat nové vklady a poskytovat úvěry. Stávající klienti ale o své peníze ani sjednané úroky nepřijdou.
Český bankovní trh přišel o dalšího vyzyvatele velkých hráčů. Estonská Inbank, která do Česka vstoupila v říjnu 2022, po čtyřech letech vzdává boj o zákazníky a ziskovost. Nejpozději od 1. ledna 2027 přestane přijímat nové vklady a poskytovat nové úvěry či financovat pronájmy. Dosavadní smlouvy však zůstávají v platnosti. Na odchod banky jako první upozornil server Peníze.cz s odkazem na její oficiální oznámení.
Důvod? Český trh se pro obchodní model Inbank ukázal jako příliš tvrdý oříšek. Banka otevřeně přiznává, že se jí nepodařilo najít cestu k dlouhodobě udržitelnému růstu a požadované návratnosti kapitálu. Za hlavní překážku označuje silnou pozici velkých univerzálních bank a finančních poradců.
Očekávání a následné zvýšení repo sazby ČNB na čtyři procenta v listopadu utrhlo lavinu dalšího růstu úrokových sazeb z vkladů, a to i vysoko nad čtyřprocentní hranici. Ale pozor - maximální úrok obvykle platí pouze do určitého limitu, třeba 250 tisíc či ještě méně, a zbytek peněž je úročen hůře. Vyšší úrok také může mít omezenou platnost.
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Očekávání a následné zvýšení repo sazby ČNB na čtyři procenta v listopadu utrhlo lavinu dalšího růstu úrokových sazeb z vkladů, a to i vysoko nad čtyřprocentní hranici. Ale pozor - maximální úrok obvykle platí pouze do určitého limitu, třeba 250 tisíc či ještě méně, a zbytek peněž je úročen hůře. Vyšší úrok také může mít omezenou platnost.
„Navzdory našemu maximálnímu úsilí a osvědčeným technologiím a produktům, které jsme uvedli na český trh, nás naše zkušenosti naučily, že trh není pro náš obchodní model tím pravým,“ uvedl generální ředitel Inbank Priit Põldoja (na úvodním snímku). Podle něj se banka nyní zaměří na rozvoj ziskových aktivit a trhy, kde vidí větší prostor pro svůj obchodní model.
Co bude s penězi klientů? Banka uklidňuje, že o nic nepřijdou
Odchod Inbank neznamená, že by klienti museli své úspory okamžitě vybírat nebo předčasně splácet půjčky. Termínované vklady sjednané před ukončením nabídky zůstanou v platnosti až do původního data splatnosti, a to včetně sjednaného úročení.
„Vložené peníze vám vrátíme a úroky vyplatíme podle vaší smlouvy. Nemusíte nic dělat. Vklad i úroky vám vyplatíme v českých korunách, jak bylo sjednáno,“ ujišťuje Inbank. Zároveň zdůrazňuje, že má dostatek prostředků na vyplacení vkladů i úroků. Úspory klientů nadále chrání estonský systém pojištění vkladů, a to do výše 100 tisíc eur na jednoho klienta.
Kdo by chtěl termínovaný vklad ukončit předčasně, musí počítat s poplatkem podle smlouvy a ztrátou nároku na úroky. Beze změny pokračují také úvěrové smlouvy. Klienti mají dál splácet podle sjednaného kalendáře, předčasné splacení banka nevyžaduje.
Od fotovoltaiky k výhodným vkladům. Ani to na český trh nestačilo
Inbank vstoupila do Česka v říjnu 2022 jako digitální banka bez klasické pobočkové sítě. Zpočátku se soustředila na splátkový prodej a financování ekologických projektů, zejména fotovoltaických elektráren. Postupně přidala spotřebitelské půjčky, financování nákupů elektroniky či automobilů a pronájem spotřební elektroniky.
Na jaře 2024 začala nabízet také termínované vklady, jejichž úročení patřilo podle Peníze.cz k nejvyšším na českém trhu. Ani atraktivní sazby však bance k úspěchu nestačily. Běžné účty a každodenní bankovní služby přitom nikdy nenabízela, protože vstup do tohoto segmentu považovala za příliš nákladný.
Přišla s výhodnými úroky, odchází se ztrátou
Zatímco skupině Inbank se jako celku daří, česká expanze se nepovedla. Za loňský rok banka vykázala auditovaný čistý zisk 19,2 milionu eur, tedy přibližně 469 milionů korun. Meziročně si polepšila o 57 procent a za prvních devět měsíců letošního roku její zisk vzrostl o dalších 11 procent. České aktivity však byly ztrátové.
Tuzemský trh navíc představoval jen malou část jejího podnikání. Podle oficiálního oznámení se Česko na celkovém úvěrovém a nájemním portfoliu Inbank podílelo méně než čtyřmi procenty. Banka proto neočekává, že by odchod měl významný dopad na finanční situaci celé skupiny. Počet českých klientů ani objem jejich vkladů a úvěrů samostatně nezveřejnila.
Inbank bude zatím v Česku dál fungovat jako pobočka estonské banky a obsluhovat stávající klienty. Postupně však omezí počet zaměstnanců a nechá doběhnout uzavřené smlouvy. O budoucí podobě svého působení v Česku rozhodne během roku 2027 po jednání s českými a estonskými regulátory.
Skupina se mezitím soustředí na další evropské trhy. Novou příležitost vidí například v Řecku, kde ve spolupráci s Eurobank připravuje společný podnik zaměřený na odložené platby a spotřebitelské financování. Jeho spuštění plánuje na začátek roku 2027.
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