Šokující vánoční hit. Nizozemský DJ vypustil do světa Mongolské rolničky
Ummet Ozcan je nizozemský DJ a hudebník s tureckými kořeny. Na letošní Vánoce přichystal vlastní elektronickou verzi Mongolian Jingle Bells, která se stala hitem internetu. Nic podobného jste asi v životě neviděli ani neslyšeli.
Já sním o Vánocích bílých, Last Christmas nebo All I Want for Christmas is You… Vánoční písně jsou osobitý žánr a v podstatě nemají žádná jasná pravidla.
To si uvědomil nizozemský DJ Ummet Ozcan a nahrál vlastní verzi Mongolian Jingle Bells (tedy Mongolských rolniček). Na Sound Cloud, YouTube a další hudební služby píseň nahrál pár dní před letošními Vánoci a ze skladby se stal okamžitý hit.
Muzikant s tureckými kořeny ve své verzi využívá hluboké, drnčivé vokály typické pro mongolský hrdelní zpěv (Khoomei), které místo klasického „rolničky, rolničky“ vytvářejí hypnotický, téměř rituální rytmus.
Vedle silných syntezátorů a dunivých beatů zde hraje prim typický mongolský nástroj Morin chuur, který dává skladbě epický, téměř „válečnický“ nádech.
Inovativní předělávky
Nejde o první píseň podobného stylu. Ummet Ozcan má celý seznam skladeb v podobném duchu, mimo jiné Xanadu, Altay nebo Kayra, kde naplno využívá svou fascinaci středoasijskou kulturou.
