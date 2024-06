Bankovní rada ČNB snížila sazbu na ochranu úvěrového trhu

Česká národní banka s účinností od 1. července snižuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu o půl procentního bodu na 1,25 procenta. O rozhodnutí bankovní rady informovala členka rady Karina Kubelková. ČNB sazbu snížila s ohledem na pokles systémových rizik v bilanci bankovního sektoru.

Loni v dubnu dosáhla sazba proticyklické kapitálové rezervy vrcholu na 2,5 procenta. Poté ji centrální banka postupně snižovala, od letošního dubna ji uplatňuje ve výši 1,75 procenta. Znovu její nastavení projedná v září, Kubelková ale podotkla, že při naplnění ekonomické prognózy ČNB lze do budoucna očekávat stabilitu sazby.

Rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Vytváření rezervy se může projevit zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikovějších.

Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, o jejím zvýšení rozhoduje zpravidla s ročním předstihem. O rozpuštění rezervy může centrální banka rozhodnout s okamžitou platností.

Proticyklickou kapitálovou rezervu zavedla evropská směrnice CRD IV jako nástroj pro zvýšení odolnosti finančního systému. ČNB sazbu rezervy poprvé vyhlásila na podzim 2014.

Bankovní rada ČNB pravidla pro poskytování hypoték nezměnila

Beze změny ponechala rada také pravidla pro poskytování hypoték. Nadále platí limit výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Zbývající dva limity zůstávají deaktivované.

ČNB začala uvolňovat pravidla pro poskytování hypoték v minulém roce. Od loňského července zrušila povinnost pro banky uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku (DSTI). Od začátku letošního roku banky nemusí uplatňovat ani limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI).

„V situaci postupného oživování aktivity na hypotečním a nemovitostním trhu je působení ukazatele LTV důležité pro zachování dlouhodobé stability poskytovatelů hypotečních úvěrů a domácností,“ uvedla Kubelková.

Bankovní rada dnes také doporučila poskytovatelům úvěrů na bydlení, aby se zvýšenou mírou obezřetnosti posuzovali žádosti o úvěry, u nichž DSTI překračuje 40 procent a DTI překračuje osm ročních příjmů. Cílem je snížit rizika, která plynou z poskytování úvěrů na bydlení. Kubelková upozornila, že při pozorovaném oživení nemovitostního i hypotečního trhu, který své loňské dno, se zvyšuje objem rizikových úvěrů.

