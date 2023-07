Česko dál získává z EU víc peněz, než jí odvede. Rozdíl za pololetí byl skoro 46 miliard

Česko získalo v prvním pololetí z rozpočtu Evropské unie o 45,6 miliardy korun více, než do něj odvedlo. Z celkové sumy takzvané čisté pozice tvoří 24,8 miliardy korun příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU). Uvedlo to ministerstvo financí. Za loňský rok byla čistá pozice Česka vůči EU včetně peněz z plánu obnovy 61,2 miliardy korun.

Česko tak nadále zůstává čistým příjemcem evropských peněz. Od svého vstupu do EU v roce 2004 odvedla ČR do evropského rozpočtu 843,7 miliardy korun a získala přibližně 1,88 bilionu korun. Celková čistá pozice za dobu členství v EU tak činí 1,03 bilionu korun, při započtení příjmů z NGEU dosáhla 1,09 bilionu korun.

Členství v EU přineslo Česku bilion korun k dobru

„Pololetní čistá pozice je druhá nejlepší za posledních sedm let. Úspěšnost čerpání se projevila i na saldu státního rozpočtu, který v červnu obdržel 47,3 miliardy korun z evropských prostředků,“ uvedl v tiskové zprávě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Příjmy z EU pomohly v červnu snížit deficit státního rozpočtu na 215,4 miliardy korun z květnových 271,4 miliardy korun.

„Po plném náběhu současného programového období můžeme dosáhnout ještě lepších výsledků čerpání. Čísla potvrzují, že členství v EU nám pomáhá dostat do ekonomiky peníze na investice, a to obzvláště v krizových časech, kdy vedle klasických strukturálních fondů využíváme také prostředky z NextGenerationEU - nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy,“ doplnil Stanjura.

Pokračující kladné saldo čisté pozice vůči EU je podle ministerstva financí dáno zejména příjmy ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti ve výši 29,4 miliardy korun. Ze společné zemědělské politiky plynulo z rozpočtu EU do Česka 25,2 miliardy korun. Vedle příjmů z rozpočtu EU obdrželo Česko v prvním pololetí také dodatečné prostředky na rozvoj venkova a na podporu soudržnosti NGEU 24,8 miliardy korun.

