Česká ekonomika se nepropadá, ale zázrak nepřijde. Hospodářská komora čeká růst jen 2,1 procenta
Česká ekonomika podle Hospodářské komory letos poroste pomaleji, než se čekalo. Výhled zhoršuje napětí na Blízkém východě, dražší komodity a nejistota ve světě, domácnosti ale mají dál držet spotřebu a mzdy porostou rychleji než ceny.
Česká ekonomika letos podle Hospodářské komory vzroste o 2,1 procenta, tedy o 0,2 procentního bodu méně, než očekávala v poslední predikci loni v listopadu. Vyplývá to z prognózy, kterou komora představila novinářům. Aktualizace makroekonomické prognózy reaguje zejména na dopady konfliktu na Blízkém východě.
„Eskalace napětí na Blízkém východě vedoucí k narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců řady komodit, zhoršení jejich cenové i fyzické dostupnosti a nárůstu nejistoty ohledně dalšího ekonomického i geopolitického vývoje pochopitelně znamená zhoršení výhledu růstu nejen evropských ekonomik při současném nárůstu inflace,“ uvedla komora. Česko v tomto směru podle ní není výjimkou. „Navzdory geopolitickým konfliktům, obchodním bariérám či slabému výkonu eurozóny zůstává české hospodářství v růstové trajektorii,“ řekl prezident komory Zdeněk Zajíček.
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Lukáš Kovanda: Vedra nejsou jen nepohodlí. Českou ekonomiku připraví o miliardy
Názory
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Pro rok 2027 očekává komora díky postupnému odeznívání negativních dopadů blízkovýchodního konfliktu zrychlení ekonomického růstu na 2,5 procenta, tedy o 0,2 bodu méně proti předchozímu odhadu. Průměrnou inflaci příští rok odhaduje 2,6 procenta, což je o 0,4 bodu více. V důsledku toho by mohl zpomalit také růst reálných mezd na 2,7 procenta. S akcelerací ekonomického růstu by měla také drobně klesnout nezaměstnanost. Tu vyjádřenou v metodice Českého statistického úřadu očekává 3,2 procenta, v metodice ministerstva práce 4,5 procenta.
Domácnosti drží českou ekonomiku nad vodou
Hlavním zdrojem letošního růstu i v aktualizované predikci zůstává spotřeba domácností. To souvisí s pozitivním sentimentem spotřebitelů, který se navzdory aktuálním rizikům drží lehce nad dlouhodobým průměrem. Průměrná mzda by v aktualizované predikci mohla vzrůst nominálně o 6,6 procenta, tedy o 1,5 bodu více proti předchozímu odhadu. V následujících čtvrtletích by však tato dynamika mohla i výrazně zpomalit, jelikož mzdové požadavky zaměstnanců mohou začít narážet na finanční možnosti firem a neodpovídající vývoj produktivity práce.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Růst mezd bude vysoký také v reálném vyjádření, ve kterém by mohl dosáhnout čtyř procent, o 1,3 bodu více proti předchozímu odhadu. K tomu přispěje skutečnost, že spotřebitelská inflace by se mohla udržet kolem 2,5 procenta. Očekávání pro růst cenové hladiny se tak v nové prognóze posouvají vzhůru pouze o 0,2 bodu. K nižšímu růstu cen v posledních měsících významně přispíval vývoj cen potravin. Ve druhé polovině roku by jejich tlumící vliv na spotřebitelskou inflaci mohl oslabovat.
Průměrný kurz koruny vůči euru by mohl podle prognózy činit 24,4 koruny za euro.
Česká národní banka zhoršila letošní výhled české ekonomiky počátkem května. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,5 procenta, předchozí predikce z února čekala růst 2,9 procenta. Průměrnou inflaci letos ČNB předpokládá 2,2 procenta, v únoru čekala 1,6 procenta. Hospodářský výhled na letošek zhoršilo kvůli konfliktu na Blízkém východě už dříve i ministerstvo financí.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.