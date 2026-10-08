Češi se rozjeli v online nákupech. E-shopy rostou dvouciferně
Češi dál utrácejí víc než před rokem, tempo růstu maloobchodu ale v srpnu zpomalilo. Tržby bez prodeje a oprav aut meziročně vzrostly o 4,3 procenta, zatímco v červenci to bylo 5,1 procenta. Nejvíc se dařilo internetovým obchodům, slabší byly naopak pohonné hmoty a motoristický segment.
Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel v srpnu meziročně vzrostly o 4,3 procenta. Tempo růstu tak zpomalilo z revidovaných 5,1 procenta v červenci. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 0,2 procenta, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.
Nejlépe si vedlo nepotravinářské zboží, kde tržby meziročně vzrostly o 7,4 procenta. U potravin byl růst mírnější, činil tři procenta. Naopak tržby za pohonné hmoty meziročně klesly o 3,2 procenta.
Češi si začali zvykat na levnější máslo, mléko i maso. Slaví ale předčasně. Za současným zlevňováním se už hromadí síly, které mohou ceny potravin znovu poslat vzhůru – od dražších energií přes počasí až po geopolitiku. Potravinová drahota už ale znovu číhá.
Lukáš Kovanda: Češi si levného másla dlouho neužijí
Názory
Češi si začali zvykat na levnější máslo, mléko i maso. Slaví ale předčasně. Za současným zlevňováním se už hromadí síly, které mohou ceny potravin znovu poslat vzhůru – od dražších energií přes počasí až po geopolitiku. Potravinová drahota už ale znovu číhá.
E-shopy zůstávají hlavním tahounem
Největší podíl na růstu maloobchodu měly internetové a zásilkové obchody, jejichž tržby meziročně vzrostly o 15 procent. „Nejvyšší růst jsme tradičně zaznamenali u internetových prodejců,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Růst podpořily také nespecializované prodejny s převahou potravin, kde tržby stouply o 3,1 procenta. U nepotravinářských prodejen se dařilo všem sledovaným skupinám sortimentu. Největší příspěvek k růstu maloobchodu zaznamenaly prodejny s oděvy a obuví, kterým tržby vzrostly o deset procent.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Motoristický segment oslabil
Opačný vývoj zaznamenal segment motorových vozidel. Tržby za jejich prodej a opravy v srpnu meziročně klesly o 2,2 procenta a meziměsíčně o 0,3 procenta. Samotné opravy motorových vozidel meziročně oslabily o 2,5 procenta, zatímco prodej vozidel včetně náhradních dílů klesl o 2,1 procenta.
V meziměsíčním srovnání vzrostly tržby u nepotravinářského zboží o 0,7 procenta a u potravin o 0,3 procenta. U pohonných hmot se naopak snížily o 2,1 procenta.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.