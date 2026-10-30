Češi se hrnou do hypoték. A Česká spořitelna počítá miliardové zisky
Česká spořitelna má za sebou mimořádně úspěšných devět měsíců. Její čistý zisk meziročně vzrostl o téměř 17 procent na 22,2 miliardy korun. Banka těží především ze silné poptávky po úvěrech, včetně hypoték, jejichž objem se zvýšil o více než desetinu. Rostou jí také příjmy z poplatků a provizí.
Největší tuzemská banka podle počtu klientů Česká spořitelna pokračuje v růstu ziskovosti. Za první tři čtvrtletí letošního roku vydělala čistých 22,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 16,7 procenta. Provozní zisk se zvýšil o 13,8 procenta na 28,2 miliardy korun. Vyplývá to z neauditovaných konsolidovaných výsledků, které banka v pátek zveřejnila.
Podle člena představenstva odpovědného za finanční řízení Attily Sánty se Spořitelně zlepšila většina klíčových ukazatelů. Výsledky podpořila především vysoká poptávka po úvěrech a vkladových produktech, která se promítla do úrokových výnosů i příjmů z poplatků a provizí.
„Úvěrové portfolio vzrostlo meziročně o 9,1 procenta, přičemž růst zaznamenaly jak úvěry domácnostem, tak úvěry firmám,“ uvedl Sánta.
Hypotéky rostou dvouciferným tempem
Celkový objem klientských úvěrů České spořitelny se meziročně zvýšil o 9,1 procenta na 1,289 bilionu korun. Výrazně přitom rostlo financování domácností, kterým banka poskytla úvěry v celkovém objemu 804,3 miliardy korun, tedy o 9,8 procenta více než před rokem.
Nejvýraznější dynamiku zaznamenaly hypotéky, jejichž objem vzrostl o 11,6 procenta. Spotřebitelské úvěry se zvýšily o 9,6 procenta a půjčky poskytované prostřednictvím stavební spořitelny o 6,2 procenta. Rostl také zájem firem o financování. Objem korporátních úvěrů se zvýšil o 7,8 procenta na 478,9 miliardy korun.
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Spořitelně se dařilo rovněž získávat vklady. Celkové závazky vůči klientům meziročně vzrostly o 6,2 procenta na 1,683 bilionu korun. Vklady domácností dosáhly 1,071 bilionu korun, zatímco firemní klientela měla u banky uloženo 376 miliard korun.
Bance rostou i příjmy z poplatků
Čistý úrokový výnos České spořitelny dosáhl za devět měsíců 33 miliard korun, meziročně o 5,5 procenta více. K růstu přispěl vyšší objem poskytnutých úvěrů i reinvestice dluhopisů. Čistá úroková marže činila 2,12 procenta.
Ještě rychleji rostly příjmy z poplatků a provizí. Ty se zvýšily o 11,2 procenta na 10,6 miliardy korun. Bance pomohly zejména vyšší prodeje podílových fondů a rostoucí příjmy z životního i neživotního pojištění. Naopak výnosy z platebních transakcí negativně ovlivnily vyšší náklady spojené s platebními kartami.
Provozní náklady spořitelny se přitom zvýšily pouze mírně, meziročně o 0,9 procenta na 19 miliard korun. Za růstem stály především vyšší mzdy a odstupné zaměstnancům.
Česká spořitelna je největší bankou v Česku podle počtu klientů. Na konci letošního června jich měla 4,6 milionu. Patří do rakouské finanční skupiny Erste Group Bank, která působí především ve střední a východní Evropě.
. Za prvních devět měsíců letošního roku vydělala 13,2 miliardy korun, meziročně o 2,8 procenta méně. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení přitom vzrostl o více než polovinu a bance přibylo 81 tisíc klientů. Podle jejího šéfa Jana Juchelky brzdí růst výnosů nízké marže a silná konkurence. Banka zároveň snižuje počet zaměstnanců a zavírá pobočky.
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. Za prvních devět měsíců letošního roku vydělala 13,2 miliardy korun, meziročně o 2,8 procenta méně. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení přitom vzrostl o více než polovinu a bance přibylo 81 tisíc klientů. Podle jejího šéfa Jana Juchelky brzdí růst výnosů nízké marže a silná konkurence. Banka zároveň snižuje počet zaměstnanců a zavírá pobočky.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.