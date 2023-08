Češi příliš nespoří ani neinvestují, 27 procent z nich si měsíčně odloží nejvýše tisícovku, ukázal průzkum

Uspořit maximálně 1000 korun měsíčně dokáže v Česku 27 procent lidí a do 10 tisíc korun měsíčně je jich schopných šetřit 18 procent, ukázal průzkum EY Consumer Banking Survey 2023 mezi 1504 respondenty. Nejvyšší podíl v Česku a na Slovenku, 35 procent, podle průzkumu zaujímá skupina lidí, která uspoří či investuje 1000 až 5000 korun měsíčně.

Téměř dvě třetiny Čechů podle zjištění EY dávají přednost spoření, investování preferuje 12 procent a kombinaci obojího volí 27 procent lidí v Česku.

„Významná část populace si není schopna odložit stranou dostatečný objem peněz, aby se mohla zabezpečit na důchod. Téměř polovina respondentů přiznává, že neinvestuje vůbec, a naopak pravidelnému investování se věnuje jen necelá čtvrtina,“ komentoval výsledky průzkumu senior manažer EY ČR Petr Janeček.

Pro 52 procent lidí, kteří investují, je hlavní motivací lepší zhodnocení než na běžném účtu. Celkem 43 procent uvedlo, že se chtějí zabezpečit na důchod. V případě občanů, kteří vůbec neinvestují, je nejčastějším důvodem zdrženlivosti nedostatek peněz. Řeklo to 59 procent respondentů. To, že investování nerozumí, tvrdilo 31 procent lidí. Čtvrtina uvedla, že neinvestuje, protože v to nemá důvěru. Zhruba 17 procent z těch, kteří neinvestují, odpovědělo, že důvodem je vysoká rizikovost.

Nejvíce lidé investují do podílových fondů a akcií. Do fondů vkládá peníze 44 procent lidí a do akcií 33 procent. Na třetím místě jsou nemovitosti spolu s kryptoměnami, ke kterým se přihlásilo 19 procent respondentů. Následují dluhopisy s 18 procenty investujících Čechů.