Bohatý Putinův přítel Roldugin. Švýcarský soud odsoudil čtyři bankéře, kteří mu pomohli převádět miliony

Čtyři bankéři, kteří pomáhali blízkému příteli ruského prezidenta Vladimira Putina převádět miliony franků přes švýcarské bankovní účty, byli odsouzeni za nedostatečnou obezřetnost při finančních transakcích. Okresní soud v Curychu uložil bývalému šéfovi banky a třem zaměstnancům podmíněné pokuty. Rozsudek zatím není pravomocný, uvedly agentury.

Bankéři pomohli violoncellistovi Sergeji Rolduginovi, který je kmotrem Putinovy nejstarší dcery, přesunout v letech 2014 až 2016 miliony franků na švýcarské bankovní účty.

Muži nemohou být podle švýcarského práva identifikováni. List Financial Times (FT) dříve napsal, že jedním z nich je i Roman Abdulin, bývalý generální ředitel švýcarské pobočky ruské banky Gazprombank. Soud všem uložil podmíněné pokuty v celkové výši stovek tisíců švýcarských franků. Tři z obviněných pocházejí z Ruska, jeden se narodil v Curychu. Všichni se u soudu domáhali zproštění viny. Státní zástupce naopak pro každého z nich požadoval sedm měsíců odnětí svobody podmíněně.

Případ podle agentury Reuters poukazuje na to, jak jsou lidé, jako je Roldugin, využíváni jako nastrčené figurky, aby pomohli skrýt skutečné vlastníky. Švýcarské banky mají povinnost odmítnout nebo ukončit obchodní vztahy, pokud existují pochyby o totožnosti smluvní strany.

Byly to peníze Putina?

Kdo byl skutečným vlastníkem peněz, nebylo předmětem soudního řízení. Obžaloba však poukazovala na to, že Putin, jehož oficiální roční příjem je něco okolo 100 tisíc eur ročně (2,3 milionu korun), ve skutečnosti disponuje velkým majetkem, který spravují jeho blízcí.

Podle obžaloby je vysoce nepravděpodobné, že skutečným majitelem dvou účtů u Gazprombank v Curychu je Roldugin. V případu šlo o částky dosahující přibližně 30 milionů franků (709 milionů korun), uvedl státní zástupce Jan Hoffman. A to i přesto, že hudebník, který figuruje na švýcarském seznamu sankcionovaných Rusů, nemá uvedenou žádnou podnikatelskou činnost. Roldugin podle obžaloby kdysi listu The New York Times řekl, že není podnikatel a sám nevlastní miliony.

Roldugin patří mezi mnoho členů Putinova „úzkého kruhu”, na něž byly uvaleny sankce západními zeměmi poté, co Rusko loni napadlo sousední Ukrajinu. Putin v minulosti označil Roldugina za přítele, skvělého hudebníka a mecenáše, který poctivě vydělal peníze na menšinovém podílu v jedné ruské společnosti.

Kreml v minulosti odmítl jakékoli náznaky, že Rolduginovy finanční prostředky jsou spojeny s ruským vůdcem, jako „protiruskou Putinofobii”. Tvrdí, že Putinovy finance jsou veřejně známou záležitostí a že šéf Kremlu svůj majetek a plat pravidelně přiznává ruským voličům.

Obhajoba argumentovala tím, že Roldugin loni písemně potvrdil, že jej banka správně identifikovala jako majitele účtu. A bylo podle ní také „pravděpodobné”, že Roldugin zbohatl právě proto, že je Putinovým přítelem.