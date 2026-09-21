Babiš opět přidá důchodcům. Průměrný důchod překročí 22 tisíc
Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 304 korun na 22 196 korun měsíčně. Vláda schválila valorizaci za 10,3 miliardy korun a důchodcům chce navíc vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Ten však ještě musí prosadit ve Sněmovně prostřednictvím novely zákona.
Vláda schválila lednovou valorizaci penzí. Průměrný starobní důchod se od příštího roku zvýší o 304 korun měsíčně na 22 196 korun. Důchodcům chce kabinet navíc vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Ten ale na rozdíl od valorizace ještě není definitivně schválený. Vláda ho plánuje prosadit prostřednictvím novely zákona o důchodovém pojištění, kterou právě projednává Sněmovna.
O rozhodnutí po jednání kabinetu informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Vláda o výši penzí jednala současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok.
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Názory
Ministr dopravy už nebude navrhovat, aby se slevy pro studenty a důchodce na jízdné ve veřejné dopravě od příštího roku zvedly z 50 na 75 procent. Nejsou na to peníze, přestože s takovým zvýšením počítalo programové prohlášení vlády. Dluhů už je prostě moc.
Průměrná penze překročí 22 tisíc korun
Podle schváleného nařízení se základní výměra všech důchodů zvýší o 270 korun na 5170 korun. Procentní výměra, která závisí na předchozích výdělcích a době pojištění, vzroste o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu to představuje dalších 34 korun.
Celkem tak průměrná penze vzroste o 304 korun měsíčně a dosáhne 22 196 korun, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.
Samotná valorizace podle Juchelky zvýší průměrný důchod přibližně o 1,4 procenta. Poměr průměrné penze k průměrné hrubé mzdě přesto podle očekávání příští rok klesne ze 41,9 na 40,2 procenta. Právě tím ministr zdůvodňuje plánovaný jednorázový příspěvek.
„Zároveň jde o odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu,“ uvedl Juchelka. Podle něj chce kabinet zachovat kupní sílu důchodců, ale zároveň nezvyšovat trvalé náklady důchodového systému.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že příspěvek 2000 korun chce vláda prosadit změnou zákona o důchodovém pojištění. O jeho vyplacení tedy ještě musí rozhodnout Sněmovna.
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Valorizace vyjde na 10,3 miliardy korun
Celkový dopad schválené valorizace na státní rozpočet vyčíslil Juchelka na 10,3 miliardy korun. Zvýšení základní výměry má v roce 2027 stát přibližně 9,2 miliardy korun. Dalších 1,1 miliardy připadá na zvýšení procentních výměr nad rámec zákonného minima.
Od ledna se změní také minimální výše důchodů. U starobních důchodů a invalidních důchodů třetího stupně bude činit 5170 korun. U invalidních důchodů druhého stupně a vdovských a vdoveckých důchodů dosáhne 2585 korun, u invalidních důchodů prvního stupně 1724 korun a u sirotčích důchodů 2068 korun.
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