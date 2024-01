Astronomický úplatek. Dva agenti ruské FSB si měli mezi sebe rozdělit pět miliard rublů

Dva členové ruské tajné služby FSB, zadržení loni z listopadu kvůli přijetí úplatku ve výši pěti miliard rublů (asi 1,23 miliardy korun), uzavřeli dohodu s vyšetřovateli a vypovídají proti svým společníkům v tomto případu, kolegovi z tajné služby a skupině elitních vyšetřovatelů. Informují o tom ruská média s odvoláním na federální kriminální ústřednu.

Dva členové FSB, Sergej Manyškin a Alexej Carev, v rámci dohody s vyšetřovateli podle listu Kommersant souhlasili s obviněním, které zahrnuje i organizaci zločineckého spolčení se zneužitím služebního postavení, a neodvolali se proti domácímu vězení. Vypovídají proti svým kolegům, kteří byli zatčeni spolu s nimi: Alexandru Ušakovovi z FSB, bývalému náčelníkovi vyšetřovatelů v severozápadním okruhu Moskvy Sergeji Romodanovskému, vyšetřovateli Andreji Žerjutinovi a náčelníkovi jednoho z vyšetřovacích oddělení Rustamu Jusupovovi.

Obvinění podle Kommersantu vymáhali obří úplatek od vedení společnosti Merlion, patřící k předním firmám na ruském trhu počítačové a kancelářské techniky, počítačových programů a domácích spotřebičů. Od manažerů firmy, kteří byli obviněni ze smyšlené vraždy, vymáhali celkem 15 miliard rublů za zproštění obvinění. Terčem vydírání byli i další podnikatelé.

Jeden z obviněných je podle deníku synem odchovance FSB Konstantina Romadonovského, který býval také šéfem odboru vnitřní bezpečnosti ministerstva vnitra a poté ředitelem migrační služby, tedy přistěhovaleckého úřadu, než kariéru završil v aparátu hlavy státu. Romadonovskij mladší byl po vznesení obvinění propuštěn na svobodu - aby byl vzápětí při odchodu z budovy znovu zatčen a pod silnou stráží FSB odvezen se svými společníky přímo k soudu, který na ně uvalil vazbu, vylíčil Kommersant.

FSB je nástupkyní smutně proslulé sovětské tajné policie KGB, ve které svého času sloužil i nynější ruský prezident Vladimir Putin. Ten se svého času stal i ředitelem FSB, než povýšil do čela vlády a posléze v Kremlu vystřídal prvního ruského prezidenta Borise Jelcina. Jakkoli se bývalí „čekisté“, jak se v Rusku říká příslušníkům tajné služby, honosí mottem vyžadujícím „chladnou hlavu, planoucí srdce a čisté ruce“, korupční skandály se ani jim nevyhýbají - a občas propuknou právě kvůli soupeření jednotlivých bezpečnostních složek o výnosné „poskytování ochrany“ legálnímu i nelegálnímu byznysu, jak bylo například v případě sítě nelegálních heren a kasin.