ANALÝZA: Aktiva realitních fondů v Česku frčí. Proč do nich investovat?

Proč investovat do realitních fondů? Konzervativní investice – Investování do realitních fondů je určené pro pragmaticky uvažující lidi, kteří plánují dlouhodobě zhodnocovat svůj majetek a nepodléhají trendovým vlnám.

– Investování do realitních fondů je určené pro pragmaticky uvažující lidi, kteří plánují dlouhodobě zhodnocovat svůj majetek a nepodléhají trendovým vlnám. Stabilní výnosy – Investování do realitních fondů se vyznačuje stabilními výnosy z dlouhodobých nájmů a z nárůstu tržní hodnoty při prodeji nemovitosti. Zároveň se dlouhodobě nacházejí nad úrovní inflace v regionu. V případě výkonnějších fondů pro kvalifikované investory se výnosy dlouhodobě nacházejí na úrovni vyšší než 8 procent ročně.

– Investování do realitních fondů se vyznačuje stabilními výnosy z dlouhodobých nájmů a z nárůstu tržní hodnoty při prodeji nemovitosti. Zároveň se dlouhodobě nacházejí nad úrovní inflace v regionu. V případě výkonnějších fondů pro kvalifikované investory se výnosy dlouhodobě nacházejí na úrovni vyšší než 8 procent ročně. Zodpovědnost s ohledem na budoucnost – Investování do realitních fondů (které jsou profesio-nálně spravované a jejich portfolia tvoří kvalitní nemovitosti) je zodpovědným rozhodnutím vůči majetku rodiny.

– Investování do realitních fondů (které jsou profesio-nálně spravované a jejich portfolia tvoří kvalitní nemovitosti) je zodpovědným rozhodnutím vůči majetku rodiny. Vstupní kapitál – Do realitních fondů můžeme investovat už od několika desítek eur, v případě rea-litních fondů pro kvalifikované investory jde o vstupní kapitál začínající na úrovni 50 – 100 tisíc eur.

– Do realitních fondů můžeme investovat už od několika desítek eur, v případě rea-litních fondů pro kvalifikované investory jde o vstupní kapitál začínající na úrovni 50 – 100 tisíc eur. Diverzifikace – Investor získává podíly ve vícero bytových domech, administrativních budovách, nákupních centrech, logistických parcích nebo hotelech, čímž diverzifikuje riziko pro případ nižší investiční výkonnosti některých z vlastněných nemovitostí.

– Investor získává podíly ve vícero bytových domech, administrativních budovách, nákupních centrech, logistických parcích nebo hotelech, čímž diverzifikuje riziko pro případ nižší investiční výkonnosti některých z vlastněných nemovitostí. Péče – Investice je vhodná pro investory, kteří chtějí investovat do nemovitosti, ale nemají časovou kapacitu na její správu. O nemovitost v portfoliu se starají týmy profesionálů.

– Investice je vhodná pro investory, kteří chtějí investovat do nemovitosti, ale nemají časovou kapacitu na její správu. O nemovitost v portfoliu se starají týmy profesionálů. Spolupráce s profesionály – V případě inestování do realitních fondů je klíčová spolupráce s profe-sionály s dlouhodobými zkušenostmi, licencí od národní banky, pravidelnou valuací portfolia a audi-továním od renomovaných společností.

– V případě inestování do realitních fondů je klíčová spolupráce s profe-sionály s dlouhodobými zkušenostmi, licencí od národní banky, pravidelnou valuací portfolia a audi-továním od renomovaných společností. Fyzičnost – V případě budov jde asi o „nejfyzičtější“ typ aktiv. Investor s nimi zůstává ve fyzickém nebo vizuálním kontaktu a má přehled o kvalitě jejich správy, obsazenosti a společenském přínosu.

– V případě budov jde asi o „nejfyzičtější“ typ aktiv. Investor s nimi zůstává ve fyzickém nebo vizuálním kontaktu a má přehled o kvalitě jejich správy, obsazenosti a společenském přínosu. Lokální investice – Realitní fondy investují většinou do lokálních nemovitostí, díky čemuž investoři přispívají k rozvoji samotného regionu.