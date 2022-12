Až 1500 usmrcených zvířat. Firma Elona Muska čelí vyšetřování

Společnost Neuralink, kterou vlastní miliardář Elon Musk, čelí vyšetřování kvůli testování mozkových čipů na zvířatech. Firma usmrtila přibližně 1500 prasat, ovcí a opic, uvádí agentura Reuters.

Společnost Neuralink nejbohatšího muže planety Elona Muska, která se zabývá vývojem mozkových implantátů, je v USA vyšetřována federálními úřady kvůli údajnému týrání zvířat. Zajímavé je, že na poměry ve společnosti úřady upozornili zaměstnanci firmy, podle kterých je testování na zvířatech uspěchané a způsobuje zbytečné utrpení a smrt, uvádí agentura Reuters.

Pro miliardáře Muska to je další nepříjemnost. Minulý týden oznámil, že do půl roku chce začít s testováním na lidech, kterým by čip od Neuralinku vrátil zrak. Jenže se čekalo, že testování na lidech už běží a že už má první výsledky. Místo toho je tu vyšetřování, které dost možná udělení povolení od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k lidským testům oddálí.

Spěchalo se

Agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s vyšetřováním a interní dokumenty společnosti uvádí, že Neuralink při vývoji usmrtila od roku 2018 přibližně 1500 prasat, ovcí a opic. To nemusí nutně svědčit o pochybení, desítky dokumentů, které agentura viděla, ale naznačují rostoucí znepokojení zaměstnanců. Některé neúspěšné testy se údajně musely opakovat, čímž se zvýšil počet zvířat, která při nich uhynula.

Někteří zaměstnanci údajně spojovali neúspěšné testy s tlakem ze strany Muska na urychlení výzkumu, protože konkurence je s implantáty napřed. Čip od Neuralinku chce vedle zraku pomoct ochrnutým lidem znovu chodit a řešit další neurologická onemocnění.

Neurotechnologický start-up Neuralink Musk založil v roce 2016 a má s ním velké plány. Jenže firma zatím nedodržuje termíny, Musk v roce 2019 tvrdil, že chce dosáhnout schválení od regulačních orgánů do konce roku 2020. Na konferenci koncem loňského roku pak řekl, že doufá, že testy na lidech zahájí v roce 2022, nyní přišel s termínem v polovině roku 2023.