Zemřel kontroverzní O.J. Simpson. Jeho kauza rozdělila Spojené státy

Ve věku 76 let zemřel O.J. Simpson. Podlehl rakovině, uvedla podle serveru The New York Times rodina bývalé hvězdy americké NFL. Kromě sportu Simpson neblaze proslul kauzou, kdy byl obviněn z vraždy své manželky.

Narodil se v roce 1947 a proslul jako hráč amerického fotbalu, kde si díky svému běžeckému stylu vysloužil přezdívku „The Juice“. Byl držitelem mnoha rekordů a stal se legendou NFL (National Football League). Po sportovní kariéře se úspěšně etabloval i jako herec.

V roce 1994 se ovšem jeho život dramaticky změnil, připomíná The New York Times. Byl obviněn z brutální vraždy své exmanželky Nicole Brownové Simpsonové a jejího přítele Ronalda Goldmana. Následující soudní proces se stal mediálním cirkusem, který rozdělil americkou společnost. V rasové i sociální lince. Obhajoba O.J. Simpsona, kterou tvořil hvězdný tým právníků, zpochybnila policejní vyšetřování a kladla důraz na rasové předsudky.

V následném civilním soudu roku 1997 však byl shledán vinným a soud mu nařídil zaplatit odškodné ve výši 33,5 milionu dolarů. Simpson však splatil jen část této částky. Poté se přestěhoval na Floridu a snažil se znovu nastartovat svůj život a vychovávat své děti.

V roce 2007 byl zatčen poté, co spolu s dalšími muži vtrhl do hotelového pokoje v Las Vegas, kde se nacházeli obchodníci se sportovními suvenýry, a ukradl sbírku sběratelských předmětů. Tvrdil, že mu byly předměty ukradeny, ale porota ho v roce 2008 shledala vinným z 12 obvinění, včetně ozbrojené loupeže a únosu. Byl odsouzen k 9 až 33 letům ve státní věznici v Nevadě. Odseděl si minimální trest a byl propuštěn v roce 2017.

Případ O.J. Simpsona zůstává dodnes jedním z nejznámějších a nejkontroverznějších soudních procesů v americké historii. Ztělesňuje problém rasismu, policejní brutality a nerovnosti před zákonem, ale také moc celebrity a mediálního zpravodajství.