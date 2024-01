Ve volbách na Tchaj-wanu zvítězil William Laj, kterého Peking považuje za „vážné nebezpečí“

Sobotní prezidentské volby na Tchaj-wanu vyhrál vládní kandidát a současný viceprezident William Laj, vyplývá z výsledků po sečtení více než 90 procent okrsků. Druhý v pořadí, kandidát opozice Chou Jou-i, který prosazuje zlepšení vztahů s Pekingem, uznal porážku.

Peking Laje označuje za vážné nebezpečí kvůli jeho snaze o další prosazování mezinárodního uznání Tchaj-wanu. Tento ostrovní stát funguje de facto nezávisle od roku 1949, ale Čína jej stále považuje za své území. Jako nezávislý jej nyní oficiálně uznává 13 států, většinou z Latinské Ameriky a Tichomoří. Některé státy, včetně USA nebo Česka, ale s Tchaj-wanem udržují neoficiální vztahy.

„Tchaj-wan dosáhl vítězství pro demokratické společenství,“ řekl dnes v prvním projevu po volbách Laj. „Tchajwanský lid úspěšně odolal snahám vnějších sil ovlivnit naše volby,“ dodal se zřejmým odkazem na Peking.

Laj, který se úřadu prezidenta ujme v květnu, také slíbil, že jeho snahou bude zejména udržet mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu. Jeho vláda se ale bude snažit „nahradit konfrontaci dialogem“, řekl. Laj už před volbami prohlásil, že doufá v obnovení dialogu s Čínou, což ale Peking odmítl. Dnes řekl, že bude bránit Tchaj-wan před „pokračujícími hrozbami a zastrašováním ze strany Číny“.

Nově zvolený prezident v projevu také podle serveru BBC řekl, že jeho Demokratická pokroková strana (DPP) v dnešních volbách nezískala většinu v jednokomorovém parlamentu. Teď v něm má 63 ze 113 křesel. Potřetí v řadě ale DPP obsadí úřad prezidenta. Od května 2016 je prezidentkou Cchaj Jing-wen, která už se o další mandát podle ústavy ucházet nemohla.

Čtyřiašedesátiletý Laj, který stojí v čele vládní DPP, měl už před ukončením sčítání více než pět milionů hlasů. K volbám mohlo jít přes 19,5 milionu z přibližně 24 milionů obyvatel Tchaj-wanu.

K dnešním volbám, v nichž Tchajwanci volili i nový parlament, se už vyjádřil předseda českého Senátu Miloš Vystrčil. „Tchaj-wanu přeji, aby se i pod nově zvoleným vedením nadále úspěšně rozvíjel a zůstával prosperující demokracií,“ napsal mimo jiné na síti X.