Šéf SNB odstoupil. Jeho komentáře pomohly odstartovat pád Credit Suisse

Předseda správní rady největší saúdskoarabské banky Saudi National Bank (SNB) Abdal Váhid Chudajrí rezignoval. Odstoupil jen několik dní poté, co jeho komentáře pomohly vyvolat propad akcií a dluhopisů Credit Suisse, který přiměl švýcarskou vládu, aby zasáhla a zajistila její převzetí, napsala agentura Bloomberg. SNB nashromáždila 9,9 procenta akcií ve švýcarské bance Credit Suisse a na investici v objemu 5,5 miliardy rijálů (přes 32 miliard korun) ztrácí kolem 80 procent.

Novým šéfem SNB od nynějška bude Saíd Muhammad Ghamdí, uvedla banka. Správní rada zvolila také úřadujícího výkonného ředitele, kterým bude Talál Ahmad Chirajdží. Všechny změny začínají platit ode dneška.

Změny přicházejí dva týdny po tom, co dosavadní šéf Chudajrí řekl, že SNB už nemůže druhé největší švýcarské bance pomáhat. SNB do loňského listopadu nakupovala akcie Credit Suisse, ale Chudajrí v polovině března řekl, že Saudi National už nemůže další akcie z regulatorních důvodů nakupovat, protože by se dostala se svým podílem přes deset procent. Akcie Credit Suisse hned ten den začaly prudce oslabovat.

Credit Suisse patří k největším správcům majetku na světě a je zároveň jednou z třiceti systémové důležitých bank v globální finanční architektuře. Aby švýcarská vláda zabránila krachu Credit Suisse, dohodla její převzetí větším rivalem UBS. Kupní cena činí tři miliardy franků (více než 72 miliard korun), UBS ale převezme i závazky Credit Suisse.

Saudi National Bank před týdnem uvedla, že prudký pokles hodnoty její investice do akcií Credit Suisse nemá vliv na plány dalšího růstu banky. S žádnou změnou nepočítala ani u výhledu hospodaření na letošní rok. Šedesátiletý Chudajrí se stal předsedou Saúdské národní banky v roce 2021, on sám oznámil, že odchází z osobních důvodů. Jeho odchod přichází dvanáct dní poté, co v rozhovoru pro Bloomberg TV řekl, že Saúdská národní banka by „absolutně nebyla“ otevřena dalším investicím do Credit Suisse, pokud by se objevila další výzva k dodatečné likviditě.

Chudajrího komentáře byly podle analytiků z velké části považovány za bod zlomu pro šance Credit Suisse na přežití.