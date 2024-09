S Elonem Muskem chodí dvacet bodyguardů a zdravotník. Skoro všude

Elon Musk si už deset let platí špičkovou ochranku, má i vlastní malou tajnou službu. Výdaje na osobní ochranu nejbohatšího člověka světa ale v poslední době rostou.

Majitel Tesly, SpaceX, Neuralinku, sítě X či platformy na umělou inteligenci X.AI Elon Musk je s majetkem přes 250 miliard dolarů podle žebříčku Bloomberg aktuálně nejbohatším člověkem na světě. Také dělá globální politiku a jako známý výstředník a influencer denně exhibuje na sociálních sítích a v médiích. Lidé sledují každý jeho krok a slovo, což je výjimečné, protože podnikatelé spíše vždy stáli mimo záře reflektorů. Není proto divu, že jeho bezpečnostní aparát je srovnatelný s nejvyššími politiky či celebritami. Také se mu to už párkrát vyplatilo. S jeho slávou totiž roste počet hrozeb a výhrůžek, které ochranka a policie musí řešit.

Deník New York Times uvedl, že Musk a jeho společnosti Tesla a SpaceX platí za svou ochranku miliony dolarů ročně, mimo jiné špičkové bezpečnostní firmě Gavin de Becker & Associates i dalším. Aby měl pan Musk svou ochranu dále pod kontrolou, založil si Foundation Security. Tato jeho soukromá bezpečnostní služba čítá tým dvaceti bodyguardů, z nichž někteří jsou ozbrojení, a zdravotníka. Bodyguardi „čistí prostor“ předtím, než do něj Musk vstoupí.

Na služby rotujících bezpečnostních pracovníků od Gavin de Becker, kteří mu také vyřizovali pochůzky, vyhodnocovali případné hrozby a také zkoumali lidi, přešel podle deníku Musk již v roce 2014. Od té doby za ně platí šestimístné částky za měsíc - už v lednu 2016, kdy Musk hodně cestoval, dosáhl účet více než 163 tisíc dolarů. Náklady se dělí mezi Muska, SpaceX a Teslu.

Elon Voyager

Elon Musk má podle NYT ve svém bezpečnostním týmu krycí jméno. Říkají mu „Voyager“, po slavné misi NASA. Nebo, možná mu tak říkali říkali do té doby, než se to dostalo do médií... Nemá to lehké. Byznysový web Business Insider před dvěma lety odhalil, že Musk si tajně koupil nový dům poté, co jeho bývalá adresa pronikla na veřejnost. Tato nemovitost má nepřetržitou ostrahu. Než Musk získal Twitter, nyní X, do vlastnictví, několikrát se pokusil zrušit účet, který sledoval jeho soukromá letadla.

Na červnové valné hromadě akcionářů Tesly Musk uvedl, že mu v posledních měsících vyhrožovali zabitím „dva vraždící maniaci“. Ochranka zřejmě zvýšila nároky. Z dokumentace Tesla pro americkou komisi cenných papírů SEC vyplývá, že Muskova bezpečnostní firma vyúčtovala společnosti 2,4 milionu dolarů v roce 2023 a dalších 500 tisíc dolarů do února 2024, což je pětinásobek proti výdajům před pěti lety, ale přesto jen zlomek z celkových Muskových výdajů na bezpečnost.

S ochrankou na záchod

A ochranka ho doprovází všude - prý dokonce i na záchod. Což podle Business Insideru zaznamenal i Elonův otec Errol - který ale podle médií rád přehání - a prohlásil, že se obává o synovu bezpečnost, přestože „má kolem sebe asi 100 členů ochranky“. Musk také posílil zabezpečení Errolova jihoafrického domu, vyzbrojil ho kamerovým systémem, elektrifikovaným plotem a neustálým dohledem strážců.

Musk není jediným technologickým magnátem, který výrazně navýšil výdaje na svou bezpečnost. Podle hlášení pro SEC vyplatila Meta Markovi Zuckerbergovi za rok 2023 celkem 24 milionů dolarů, přičemž téměř veškerá suma byla určena na náklady spojené s jeho osobní ochranou, ať už v jeho rezidencích, nebo během soukromých cest.

Vlastníci sociálních sítí mají evidentně větší nároky než jiní. Například Apple v roce 2023 vydal 820 309 dolarů na ochranu Tima Cooka a Amazon 1,6 milionu dolarů za Jeffa Bezose. Warren Buffet s majetkem 150 miliard dolarů roky zaměstnával jen jednoho bodyguarda. Zakladatel Twitteru Jack Dorsey chodil po Kalifornii podle NYT dokonce bez něj.

Business Insider uvedl, že v letech 2022 až 2023 bylo z centrály Tesly nahlášeno nejméně pět volání na číslo 911, které úřady klasifikovaly jako „teroristické hrozby“. Továrny v Nevadě a Texasu mají přísná bezpečnostní opatření, kde pracovníci musí projít několikanásobnou kontrolou vstupních karet, při vstupu i uvnitř budov.

