Průzkum: Inflace už není téma. Šéfové českých firem se spíš děsí evropské regulace

Šéfové českých firem věří, že je letos čeká vesměs dobrý rok. Dvě třetiny z nich očekávají růst tržeb. Inflace přestává být kritické téma, i když obavy z růstu mzdových nákladů či nedostatku kvalitních lidí přetrvávají. Stále větším strašákem je ale přílišné regulace, která ubírá na konkurenceschopnosti firem. Vyplývá to z průzkumu mezi generálními řediteli českých firem PwC CEO Survey.

S letošním očekávaným růstem české ekonomiky tempem přes dvě procenta HDP by se mělo dařit i českým firmám. Dvě třetiny (66 procent) generálních ředitelů českých firem počítají s tím, že tržby jejich společností letos dále porostou, to je číslo srovnatelné s loňským rokem. Ve střednědobém horizontu jsou ještě optimističtější, během nejbližších tří let věří v růst tržeb 89 procent šéfů.

„V našem průzkumu se dlouhodobě potvrzuje korelace mezi pozitivními očekáváními šéfů firem ohledně růstu jejich firem a vývojem ekonomiky. A ředitelé jsou letos nakloněni tomu, že je čeká dobrý rok a negativní vlivy z posledních pěti let je již nebudou tolik omezovat. Byť velké nejistoty nyní vzbuzují kroky Donalda Trumpa, jehož prezidenství se do našeho prosincového šetření propsalo jen částečně,” říká k výsledkům aktuálního PwC CEO Survey řídící partner PwC Jiří Moser.

Dobrou zprávou podle něj je, že ředitelé chtějí růst daleko víc kvůli inovacím a expanzi doma i v zahraničí, zdaleka ne tolik zvyšováním cen a marží jako v minulých letech vysoké inflace. „A zvyšuje se také jejich nákupní apetit,“ dodává Moser.

Inflace už není téma, strašákem je regulace

Hlavním problémem českého byznysu i nadále zůstává nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ten jako největší riziko uvádí plných 89 procent CEOs, meziročně o 5 procentních bodů více. S tímto rizikem souvisí i druhá největší obava z pokračujícího tlaku na růst mezd, kterého se bojí 81 procent manažerů.

„Výrazně více ředitelů současně připouští, že jejich firma bude víc nabírat než propouštět, což signalizuje, že úroveň nezaměstnanosti zůstane v Česku i letos velmi nízká, dost možná i nadále nejnižší v Evropské unii,” říká analytik PwC Dominik Kohut. Ke snižování počtu zaměstnanců podle něj bude docházet hlavně u méně kvalifikovaných profesí, které firmy dokáží nahrazovat umělou inteligencí a dalšími technologiemi.

Zvýšit počet zaměstnanců alespoň o 5 procent chce letos téměř polovina (46 procent) firem, zatímco podobně velký pokles chystá jen 15 procent společností.

Mezi přetrvávající hrozby patří i nadále geopolitická rizika (80 procent) a přílišná regulace (75 procent). Naopak obavy z vysoké inflace či drahých energií už firmy oproti minulým průzkumům téměř netrápí, inflace se bojí 59 procent generálních ředitelů, zatímco před 2 lety to bylo 90 procent šéfů firem. „Přední místa žebříčku hrozeb jako každoročně okupují přílišná regulace a nekvalitní a nepředvídatelná legislativa, kterých se obávají tři ze čtyř šéfů českých firem. Jedná se přitom o propojené oblasti, kdy se k nám valí obrovské množství evropské legislativy, kvůli níž přestává být Evropa konkurenceschopná. A to nejen vůči USA, kde lze po Trumpově inauguraci očekávat vlnu deregulace a odstraňování překážek v podnikání,” varuje vedoucí partner PwC pro daňové a právní služby Martin Diviš.

Právě regulatorní prostředí navíc zvítězilo v žebříčku faktorů bránícím českým firmám v růstu, když ho za protirůstové označilo 65 procent šéfů. Více než polovině ředitelů (54 prcent) pak brání v růstu byrokratické postupy ve firmě, na třetím místě to byla s geopolitickými hrozbami související nestabilita dodavatelského řetězce.

V šetření PwC CEO Survey odpovídalo za Česko 190 ředitelů firem.

