Novým prezidentem Hospodářské komory je Zdeněk Zajíček

Dosavadní prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý po devíti letech ve funkci končí. Podnikatelé ve středu na celostátním sněmu v Praze do funkce na další tři roky zvolili dosavadního viceprezidenta komory a místopředsedu ODS Zdeňka Zajíčka. Zajíček získal 190 hlasů, jeho protikandidát Martin Pecina 64 hlasů. Zajíček vystoupí na tiskové konferenci, kterou odvysíláme v 16:00.

Reklama

„Je pro mě velkou ctí a závazkem vést Hospodářskou komoru v období, kdy budou muset v ČR padnout klíčová rozhodnutí o strategických investicích v energetice, dopravní a technické infrastruktuře, ve školství a vzdělávání. Na tato rozhodnutí opravdu není mnoho času, pokud chceme zachovat naše hospodářství a podnikání konkurenceschopné. Je na to třeba najít širokou shodu nejen mezi podnikatelskými a zaměstnavatelskými organizacemi, ale také s odbory a s politickou reprezentací,“ uvedl Zajíček.

Sledujete TK nově zvoleného prezidenta Hospodářské komory je plánována na 16:00:

Jak Zajíček dodal, komora je připravena se ujmout společně s dalšími podnikatelskými organizacemi provozování Portálu podnikatele, který by se měl stát univerzální digitální branou pro komunikaci se státem pro vyřízení podnikatelských záležitostí. To by podle něj mohl být další dobrý příklad efektivní a vzájemně prospěšné spolupráce mezi státem a soukromým sektorem.

Šéf Hospodářské komory Dlouhý: Podzim bude kritický, inflace potrápí i střední třídu Leaders O Vladimíru Dlouhém, prvním porevolučním ministrovi hospodářství a současném prezidentovi Hospodářské komory, se na jaře mluvilo jako o jednom z favoritů na post budoucího guvernéra ČNB. I on sám připouští, že tato varianta byla ve hře. Vítězem se však stal Aleš Michl. Dlouhý kvůli volbě nového guvernéra opustil poradní sbor prezidenta Miloše Zemana. A strhl tím lavinu, kdy i další členové tohoto orgánu odešli. Pro newstream.cz nyní vysvětluje pozadí celého dění. Dalibor Martínek Přečíst článek

Zajíček pracoval jako náměstek ministra vnitra, ministryně spravedlnosti a ministra financí. Je průkopníkem e-governmentu. Se svým týmem je tvůrcem Czech Pointu nebo datových schránek. Nyní působí také jako advokát. Avizoval, že pokud se stane prezidentem komory, na post místopředsedy ODS rezignuje.

Sněm zvolil za viceprezidenty znovu Radka Jakubského, Romana Pommera, Tomáše Prouzu a Michala Štefla, nově pak předsedu komorové sekce hospodářské politiky Filipa Dvořáka. Sněm také odsouhlasil rozšíření prezidia o prezidentku České komory fitness Janu Havrdovou. Pokud návrh podnikatelů schválí vláda ČR, bude šestý člen prezidia dodatečně kooptován. Delegáti také zvolili Dlouhého čestným prezidentem.

Hospodářská komora je podnikatelskou samosprávou. Sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a 123 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.

Evropská asociace hospodářských komor do čela zvolila prvního Čecha, Vladimíra Dlouhého Leaders Zástupci hospodářských komor sdružených v evropské asociaci Eurochambres vybrali během jednání ve Stockholmu do svého čela prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Stal se tak vůbec prvním Čechem, který jako prezident povede evropskou komorovou síť, která zastupuje 20 milionů podniků ze 43 zemí. Prioritou Vladimíra Dlouhého bude v tomto krizovém období prosazovat posílení konkurenceschopnosti evropských firem a narovnání podmínek s jejich globálními obchodními partnery. nst Přečíst článek