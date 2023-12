Nigel Farage jako budoucí konzervativní premiér? Strůjce brexitu budí obavy a obdiv i v nechutné reality show

Nigel Farage má za sebou sedm neúspěšných pokusů o vstup do britského parlamentu, i přesto však ostrovní politiku ovlivnil jako málokdo. A ovlivňuje ji stále, i když momentálně nemá žádnou funkci, a zrovna se za přítomnosti kamer zavírá do bedny plné hadů.

Pamatujete si ještě Nigela Farage? Jeden z hlavních strůjců brexitu, bývalý europoslanec a vzor euroskeptiků celého kontinentu vypadl z první politické linie před dvěma lety. V Evropě o něm až tak slyšet není, Britům však z očí takřka nezmizel, a to ani těm, kteří se o to poctivě snaží.

Pravidelně vystupuje na obrazovkách televize GB News, kde má vlastní pořad. Kanál je to ale specifický, konzervativní až pravicově populistický, v novém roce na něm budou diváci vídat i expremiéra Borise Johnsona, takže to opravdu není pokoukání pro všechny.

Nyní si ale Farage dal od komentování přestávku a stal se soutěžícím právě skončené reality show „Jsem celebrita… Dostaňte mě odsud!“, kterou na komerční stanici ITV sledují miliony diváků. Kvůli tomu odjel do Austrálie, kde společně se sestrou Britney Spearsové a dalšími celebritami, řekněme spíše bulvárního ražení, podstupují různé nechutné úkoly – od plácání se v bahně po pojídání intimních partií nejrůznějších živočichů.

Minulý rok se soutěže zúčastnil exministr zdravotnictví Matt Hancock. Ačkoli ho diváci i soutěžící kvůli nedobře zvládnuté pandemii přijali chladně, nakonec prošel soutěží se ctí (jestli se to dá říct o někom, kdo pozřel… Ba škoda slov). To Farageovi se dařilo hned od začátku. Je to zkrátka takový chameleon lidové zábavy, vždyť i jeho politika jí do značné míry vždy byla. Umí vychytat způsob, jak se zalíbit. I v této soutěži skončil třetí.

Vlastník politické strany

Pokud si ale někdo myslí, že Farage opustily politické ambice, byl by na omylu. Na to, že nemá žádnou funkci ani nikam neplánuje kandidovat, ovlivňuje politiku mírou vrchovatou. Poté, co Farage odešel z euroskeptického UKIPu, se na čas vrátil s novou formací nazvanou jednoduše Brexit Party. Kolem roku 2019, kdy se nevědělo, jak to vlastně s brexitem dopadne, vyhrál poslední evropské volby. Vysokými preferencemi pak dokázal před národními volbami vytvořit tlak na vládnoucí konzervativce, ale pak nicméně uvolnil cestu Borisi Johnosnovi.

Vypadalo to, že jeho další strana nadobro skončila. Nyní však, přejmenovaná na Reform UK, dosahuje v průzkumech i kolem deseti procent. Farage se ale její každodenní práce neúčastní, je pouze jakýmsi čestným předsedou. Pozoruhodná je samotná struktura strany. „Stejně jako Farage není běžný politik, ani Reform UK není běžnou politickou stranou. V mnoha ohledech není ani tak politickou stranou, jako spíše společností, která má své akcionáře a stále rostoucí počet zákazníků,“ uvádí Tom McTague v analýze serveru Unherd.

Strana je vlastně akciovou společností, kde podle analýzy osm z patnácti hlasů drží Farage, který do partaje nalil i nemálo vlastních peněz. Jako defacto většinový vlastník má zásadní vliv, přestože chod strany řídí jiní. Otázkou však je, k čemu vliv využije. Kandidovat v příštích parlamentních volbách, které jsou podle všeho za dveřmi, prý nebude. Zde nastupuje klasická Farageova nepředvídatelnost.

V Reform UK si prý věří až na 40 procent, což by bylo hodně překvapivé. Spíše je pravděpodobné, že v britském většinovém systému velkou díru neudělají, což ale neznamená, že je není potřeba sledovat. Strana hodlá postavit svého kandidáta v každém obvodu vyjma těch v Severním Irsku. Jednoduše se může stát, že už tak oslabeným konzervativcům sebere klíčové hlasy. Cílí totiž hlavně na jejich nespokojené voliče – s imigrací, podobou brexitu nebo klimatickou politikou.

Příští konzervativní premiér?

Reform UK tentokrát konzervativce ušetřit nechce. „Pokud Konzervativní strana v příštích volbách prohraje, je tu šance, že by mola přijít řádná Konzervativní strana a že by došlo ke spojení idejí,“ uvedla pro Unherd bývalá konzervativní ministryně a dnes jedna z hlavních postav protestní strany Ann Widdecombeová.

Třeba si to Farage rozmyslí a nakonec povede Reform UK do voleb sám. Jednou ze skloňovaných variant však je, že Farage prostřednictvím Reform UK konzervativce dostane na kolena, a pak přispěchá jako jejich zachránce. Po prohraných volbách by se prý mohl stát jejich lídrem a v budoucnu třeba i premiérem.

Této alternativě nahrává vřelé přijetí Farage na podzimní výroční konferenci konzervativců, kde byl jednou z hlavních hvězd. Sám Farage o sobě jako budoucím lídru Konzervativní strany žertuje. Po závěrečném dílu zmíněné reality show k tomu řekl: „Nikdy neříkej nikdy“. Možná, že se tedy Farage jako šedesátník nakonec dostane do parlamentu, jestli to ale bude ku prospěchu Británie, je věc druhá. Zatím stále spíš zapadá mezi lidi, „kteří rádi vidí svět v plamenech“, jak řekl filmový Joker v podání Heatha Ledgera.

