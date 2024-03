Nepropásněte nominace do soutěže Manažer roku. Čas máte jen do 25. března

Nominovat nové naděje pro české podnikání v soutěži Manažer roku je možné už jen do 25. března. Newstream je mediálním partnerem akce.

Reklama

Už v polovině dubna rozhodne specializovaná desetičlenná porota o tom, kteří talentovaní manažeři si odnesou ocenění v celkem devíti kategoriích soutěže Manažer roku.

Letošní vyhlášení se vrací zpět do původního termínu z předcovidových let, čímž se i přirozeně načíná další třicetiletka této celorepublikové soutěže.

„Loňským ročníkem se pomyslně uzavřel formát, se kterým jsme si prošli několika dekádami. Pro letošní rok koncept doznal několika změn, které sami nominovaní tak i partneři soutěže hodnotí pozitivně. K letošnímu vyhlášení tedy vzhlížíme s velkým očekáváním,“ říká projektová manažerka soutěže Kateřina Božková.

Hloubková prověrka

Účast v soutěži Manažer roku nikdy nebyla úplně snadná, nicméně inovovaný koncept nabízí ještě hlubší možnost hodnocení soutěžících manažerů. „Osobně jsem přesvědčena, že tato soutěž by neměla být pro každého. A je naprosto v pořádku, že do účasti musí soutěžící nějakou energii investovat. Manažera roku si je zkrátka třeba odmakat,“ uzavírá debatu o novém konceptu Ladislava Fialová, headhunterka a psycholožka a také členka Hodnotitelské komise.

A proč se do soutěže přihlásit? Díky množnosti srovnávání s ostatními manažery se hodně dozvíte o nominovaných, ale možná ještě více sami o sobě, říká za pořadatele Božková. Zodpovězení tolika položených otázek totiž znamená kompletní interní revizi vlastností, schopností a výkonu každého jednoho manažera.

Soutěž pořádá Česká manažerká asociace, která více než tři dekády vyhledává a oceňuje úspěšné manažerské osobnosti Česka. Tradičně se na předních příčkách umisťují zástupci průmyslu.

Neváhejte do 31. ročníku soutěže nominovat vašeho favorita se silným manažerským příběhem. Učiníte tak na webu www.manazerroku.cz. Přihlášky se uzavírají už 25. března 2024.

Šéfka Zásilkovny Kijonková končí. Vrhne se na investice Leaders Oceňovaná manažerka a zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková končí s podnikatelskými aktivitami. Po exitu ze skupiny Packeta ji čeká především dráha investorky. ČTK Přečíst článek

Kateřina Božková: Hodnotíme manažerské schopnosti a dovednosti. Ne to, do jakého těla se člověk narodil Zprávy z firem Česká manažerská asociace sdružuje lidi z celé republiky a prostřednictvím soutěže Manažer roku jim umožňuje předvést své dovednosti a poměřit se s ostatními. Vedení projektu se před dvěma lety ujala Kateřina Božková, která letos připravuje už třetí ročník soutěže, tentokrát navíc v novém formátu. Jejímu týmu se podařilo proměnit zavedený koncept a udělat první krok k modernizaci jinak spíše tradiční soutěže. „Mám pocit, že důvěru jsem získala především tím, že co řeknu, to udělám. Nejsem člověk, který by sliboval vzdušné zámky,“ říká Kateřina Božková. Klára Sudová, Newstream & Partner Přečíst článek