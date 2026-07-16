Analytik: Stavebko se pořád vyplatí, Češi ho ale přestávají chtít
Zájem o nové stavební spoření prudce slábne. Počet smluv klesl meziročně téměř o pětinu, přestože podle analytika Petra Kielara produkt stále nabízí lepší zhodnocení než srovnatelné alternativy. Paradoxně však prudce rostou úvěry ze stavebka: spořitelny jich v prvním pololetí poskytly za 23,7 miliardy korun, meziročně o třetinu víc.
Stavební spořitelny zažily silné úvěrové pololetí. Lidem poskytly nezajištěné úvěry za 23,7 miliardy korun. Ve srovnání s první polovinou loňského roku se jejich objem zvýšil o třetinu.
Analytik serveru Stavebky.cz Petr Kielar upozornil, že úvěry silně rostly navzdory tomu, že na přelomu března a dubna skončil program dotovaných úvěrů. Ty v některých měsících tvořily až čtvrtinu objemu nových obchodů.
„Do spuštění nového programu dotovaných úvěrů tedy můžeme očekávat dočasné zpomalení růstu,“ uvedl Kielar.
U nezajištěných úvěrů lidé neručí vlastní nemovitostí a domácnosti je podle spořitelen nejčastěji využívají na opravy a modernizace bytů či domů.
Průměrná půjčka už přesáhla milion
Počet poskytnutých úvěrů se v prvním pololetí zvýšil o 7,4 procenta na 23 199. Ještě výrazněji ale rostla jejich průměrná výše. Letos dosáhla 1,023 milionu korun, meziročně zhruba o 200 tisíc korun více. Jinými slovy: lidé si nepůjčují jen častěji, ale hlavně vyšší částky.
I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.
Nezajištěný úvěr na tři miliony a 25 let? Proč ne. Stavební spoření žije i přes invazi hypoték
Money
I když synonymem financování nákupu, oprav či modernizací nemovitostí jsou hypotéky, stavební spoření své místo na slunci neztrácí. I proto, že nabízí úvěr, který je na trhu jedinečný, říká v rozhovoru Petr Kielar, nezávislý konzultant v oboru stavební spoření a bývalý dlouholetý zaměstnanec a posléze člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, předchůdkyně dnešní ČSOB Stavební spořitelny.
Nové stavebko ztrácí tah
Zatímco úvěry rostou, klasické stavební spoření slábne. Stavební spořitelny v prvním pololetí uzavřely 191 215 nových smluv o stavebním spoření. Loni ve stejném období jich bylo 237 208. Meziročně tak počet nových smluv klesl o 19,4 procenta.
Snížila se také úhrnná cílová částka, tedy hodnota, která vyjadřuje budoucí záměry klientů, kolik si chtějí naspořit nebo půjčit na bydlení. Dosáhla 134 miliard korun, což je o 13,3 procenta méně než před rokem.
„Stavebním spořitelnám se letos nedaří přesvědčit potenciální klienty o výhodnosti jejich produktů,“ dodal Kielar.
Proč Češi ztrácejí zájem o stavebko
Podle Kielara nejsou důvody poklesu zájmu o stavební spoření zcela zřejmé. Produkt podle něj stále nabízí lepší zhodnocení než jiné srovnatelné možnosti.
Jedním z vysvětlení může být očekávání růstu úrokových sazeb v ekonomice. To může část klientů odrazovat od produktů s pevným výnosem. Jenže ani tento argument podle analytika nevysvětluje vše.
„Proti tomuto argumentu hovoří mimo jiné například vysoký zájem o Dluhopisy Republiky s rovněž pevným výnosem, který je navíc v některých případech nižší, než nabízí stavební spoření,“ doplnil Kielar.
Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
Šéf Buřinky: Budoucnost je v energetických rekonstrukcích
Money
Role stavebních spořitelen se mění. Dříve si u nich lidé především spořili na bydlení nebo aby měli k dispozici větší naspořené sumy, které si na konci spoření vybírali. Po loňském memorandu, které uzavřely se státem, ale stavební spořitelny rozšiřují svou roli do poradenství k energetickým rekonstrukcím. Už letos na podzim by mohly domácnostem pomáhat i s kompletním podáváním žádostí o dotace, říká v rozhovoru pro Newstream CLUB předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
Spořitelnám chybějí vklady
Kombinace rychle rostoucích úvěrů a slabšího přílivu nových vkladů vytváří pro stavební spořitelny problém. Potřebují financovat více půjček, ale nových peněz ze spoření přibývá méně.
„Chybějící zdroje pro poskytování úvěrů stavebním spořitelnám poskytují mateřské banky,“ uvedl Kielar.
Stavební spořitelny tak stojí před nepříjemnou rovnicí. Na jedné straně těží z poptávky po rekonstrukcích a vyšších úvěrech. Na straně druhé musí znovu přesvědčit lidi, že stavební spoření má smysl i jako spořicí produkt.
Za celý loňský rok poskytly stavební spořitelny nezajištěné úvěry fyzickým osobám za 38,8 miliardy korun. Meziročně to znamenalo růst o 41,5 procenta.
Počet nových smluv o stavebním spoření se loni naopak snížil o 3,4 procenta na 437 067. Letošní pololetní čísla tak ukazují, že pokles zájmu o nové spoření zatím výrazně zrychlil.
Objem poskytnutých nezajištěných úvěrů pro fyzické osoby leden–červen 2026
|Spořitelna
|Úvěry objem
(v mil. Kč)
|Meziroční změna
(v pct)
|Celkem smluv
(v tis.)
|ČSOB Stavební spořitelna
|7 251
|61,4
|860
|SSČS
|7 837
|9,8
|617
|Modrá pyramida
|1 656
|5
|376
|Raiffeisen stavební spořitelna
|6 995
|49,2
|510
|Moneta stavební spořitelna
|0,6
|−83,4
|246
|CELKEM
|23 739,6
|32,6
|2 609
Zdroj: Stavební spořitelny
Počet poskytnutých nezajištěných úvěrů pro fyzické osoby a nově uzavřených smluv leden–červen 2026
|Spořitelna
|Nové smlouvy
2026
|Cílová částka 2026
(v mil. Kč)
|Nové smlouvy
2025
|Cílová částka 2025
(v mil. Kč)
|Počet poskytnutých úvěrů
2026
|Počet poskytnutých úvěrů
2025
|ČSOB Stavební spořitelna
|62 719
|43 145
|69 320
|37 907
|5 486
|4 449
|SSČS
|42 901
|22 846
|56 660
|28 492
|7 945
|9 367
|Modrá pyramida
|39 780
|7 684
|51 095
|15 989
|1 644
|1 986
|Raiffeisen stavební spořitelna
|38 054
|58 518
|56 085
|71 349
|8 118
|5 778
|Moneta stavební spořitelna
|7 761
|1 784
|4 048
|850
|6
|21
|CELKEM
|191 215
|135 977
|237 208
|154 587
|23 199
|21 601
Zdroj: Stavební spořitelny
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.