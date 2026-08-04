Ukrajina chystá Karpatskou iniciativu. Zapojit se má Česko i Slovensko
Ukrajina chce na podzim spustit novou Karpatskou iniciativu, do níž by se mělo zapojit osm zemí včetně Česka a Slovenska. Prezident Volodymyr Zelenskyj ji popisuje jako platformu pro státy, které Ukrajině nemusejí pomáhat zbraněmi, ale chtějí se podílet na bezpečnosti, humanitární pomoci, ekonomice a budoucí obnově země.
Ukrajina chce na podzim spustit Karpatskou iniciativu, která má propojit osm zemí se společnými ekonomickými a bezpečnostními zájmy. Podle serveru RBK-Ukrajina to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Součástí iniciativy má být i Česko a Slovensko.
Zelenskyj uvedl, že nová platforma má nabídnout prostor i státům, které nejsou připraveny posilovat Ukrajinu dodávkami zbraní, ale chtějí se zapojit jinak.
Nadcházející zima může být pro Ukrajinu dosud nejtěžší zkouškou války. Země očekává další nápor na elektrárny a teplárny, zároveň ale bojuje s nedostatkem prostředků protivzdušné obrany a nejistotou kolem další americké podpory.
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Politika
Nadcházející zima může být pro Ukrajinu dosud nejtěžší zkouškou války. Země očekává další nápor na elektrárny a teplárny, zároveň ale bojuje s nedostatkem prostředků protivzdušné obrany a nejistotou kolem další americké podpory.
„Ne všechny země jsou připraveny nás posílit zbraněmi, ale chtějí být zapojeny v humanitární oblasti, v oblasti bezpečnosti, v ekonomice. Myslí na obnovu Ukrajiny,“ uvedl prezident na sociální síti. Podle něj je už samotná ochota sousedních zemí přemýšlet o obnově Ukrajiny výrazem víry, že země dosáhne míru.
Zapojit se má i Srbsko
Karpatská iniciativa se má podle Zelenského týkat společných ekonomických a bezpečnostních zájmů, logistiky a do budoucna také kultury a cestovního ruchu.
Kromě Ukrajiny by se do ní měly zapojit Rumunsko, Rakousko, Srbsko, Maďarsko, Polsko, Česká republika a Slovensko. „Tato iniciativa je něco, kolem čeho se všichni můžeme sjednotit. Potřebujeme ji,“ uvedl Zelenskyj.
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O konkrétních termínech spuštění iniciativy se podle něj ještě jedná. České ministerstvo zahraničí se k věci zatím nevyjádřilo.
Server RBK-Ukrajina zároveň uvedl, že podle jeho zdrojů jsou šance na ukončení války s Ruskem prostřednictvím mírových jednání ještě letos minimální. Žádná ze současných mírových iniciativ podle portálu nevyhovuje Kyjevu ani Moskvě.